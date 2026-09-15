Полиция впервые нашла убийцу медведя в Латвии - ему грозит тюрьма и гигантский штраф

При этом сама охота в тот день была официально согласована. Она проходила в темное время суток, когда разрешена охота на кабанов, енотовидных собак и лис. Охотник использовал оружие с тепловизионным прицелом. Мужчина находился на возвышении возле места подкормки диких животных. Подобные места, которые преимущественно создаются для подкормки кабанов, любят посещать и медведи. После того как охотник застрелил животное, к нему приехал помощник, чтобы погрузить медведя в прицеп. Именно в этот момент инспекторы Государственной лесной службы обнаружили факт незаконной охоты.