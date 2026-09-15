Полиция впервые нашла убийцу медведя в Латвии - ему грозит тюрьма и гигантский штраф
В Латвии впервые удалось установить личность человека, застрелившего бурого медведя. Теперь подозреваемому может грозить до пяти лет тюрьмы и возмещение ущерба в размере 31 000 евро.
Государственная полиция Латвии предложила предъявить обвинение мужчине, который прошлой осенью намеренно застрелил бурого медведя в Огрском крае. Это первый случай, когда полиции удалось не только установить факт незаконного убийства медведя, но и найти предполагаемого стрелка.
31 октября 2025 года сотрудники Государственной лесной службы сообщили полиции, что в волости Таурупе охотник незаконно застрелил медведя. Информация подтвердилась: в прицепе автомобиля был обнаружен намеренно убитый бурый медведь. На месте происшествия правоохранители обнаружили двух мужчин 1972 и 1976 годов рождения. Полиция начала уголовный процесс, изъяла охотничье оружие и тело животного, а также назначила необходимые экспертизы.
В ходе расследования выяснилось, что медведя застрелил мужчина 1972 года рождения. Он получил статус подозреваемого. Второй мужчина, 1976 года рождения, в совершении преступления участия не принимал, поэтому уголовный процесс в отношении него был прекращен.
Убитому медведю было три года.
Подозреваемому может также потребоваться возместить причиненный государству ущерб - 31 000 евро. Ранее мужчина не попадал в поле зрения полиции. Мера пресечения ему не избиралась.
Уголовное дело возбуждено по статье Уголовного закона Латвии об уничтожении особо охраняемых животных. За такое преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пробационного надзора, общественных работ или штрафа. 2 сентября уголовный процесс был передан в прокуратуру Рижского региона для начала уголовного преследования.
Читайте продолжение после рекламы
При этом сама охота в тот день была официально согласована. Она проходила в темное время суток, когда разрешена охота на кабанов, енотовидных собак и лис. Охотник использовал оружие с тепловизионным прицелом. Мужчина находился на возвышении возле места подкормки диких животных. Подобные места, которые преимущественно создаются для подкормки кабанов, любят посещать и медведи. После того как охотник застрелил животное, к нему приехал помощник, чтобы погрузить медведя в прицеп. Именно в этот момент инспекторы Государственной лесной службы обнаружили факт незаконной охоты.
Это первый случай в Латвии, когда удалось раскрыть убийство медведя и установить человека, который его застрелил. Ранее также фиксировались случаи отстрела медведей, однако установить виновных полиции не удавалось.
Охота на медведей в Латвии запрещена. Бурый медведь относится к особо охраняемым животным и считается видом, находящимся под угрозой на европейском уровне. В Латвии действует план защиты бурого медведя, впервые разработанный и утвержденный еще в 2003 году. Его цель - обеспечить сохранение благоприятного состояния балтийской популяции медведей и ее восстановление на территории Латвии. В настоящее время популяция бурого медведя в Латвии стабильно восстанавливается. В стране насчитывается около 120 медведей. Для сравнения, в Эстонии их уже более 1000.