Депутаты о своих же компенсациях: "нелогично", "несоразмерно", "используется недобросовестно" - но воз и ныне там
На совместном заседании юридической комиссии Сейма и подкомиссии по конституционной и судебной политике депутаты во вторник высказались за продолжение дискуссий о системе компенсаций депутатам за транспорт и аренду жилья.
На заседании прозвучали различные предложения об уменьшении компенсаций, более строгих ограничениях и механизмах контроля.
Председатель юридической комиссии Андрей Юдин ("Новое Единство") отметил, что Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией следит за тем, чтобы депутаты использовали компенсации по назначению, однако действующие нормы допускают различные интерпретации и создают проблемы.
Например, компенсации могут получать и те депутаты, которые имеют жилье в Риге. По мнению Юдина, нынешняя система не может сохраняться в существующем виде, и необходимы изменения.
Депутат добавил, что объем компенсаций несоразмерен и отдельные предусмотренные законом возможности используются недобросовестно. По его мнению, законом следует ограничить случаи, когда депутат может претендовать на компенсации, несмотря на наличие у него в собственной жилплощади в Риге.
Юдин призвал депутатов к началу следующей недели сформулировать концептуальные предложения по системе компенсаций, чтобы принять решение о дальнейших действиях.
Различные предложения высказали и другие депутаты. Кристап Криштопанс ("Латвия на первом месте", ЛПМ) сказал, что вместо компенсаций депутатам из регионов можно было бы выплачивать более высокую зарплату, позволив им самим решать, как использовать выделенные средства. По его мнению, это уменьшило бы бюрократию и административную нагрузку.
Депутат Скайдрите Абрама заявила, что нынешняя система нелогична и допускает несоразмерные траты. Она раскритиковала возможность компенсаций за аренду жилья класса люкс, а также поставила под сомнение необходимость покрывать расходы на использование личного транспорта в Риге. По ее мнению, необходимо установить минимальное расстояние от парламента, с которого возникало бы право претендовать на компенсации.
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Депутат Линда Лиепиня (ЛПМ) отметила, что дискуссия о депутатских компенсациях, возможно, не была бы столь актуальной, если бы в парламенте мог проводить ревизии Государственный контроль.
Депутат Союза зеленых и крестьян Гунарс Кутрис защищал необходимость системы компенсаций для депутатов из регионов. По его словам, можно дискутировать о размере компенсаций и предотвращении недобросовестных действий, но слишком радикальные изменения не нужны.
Депутат Атис Швинка ("Прогрессивные") считает, что дискуссия о системе необходима, и изменения можно было бы принять еще при нынешнем Сейме. Он предложил рассмотреть возможность покрывать расходы депутатов на транспорт и проживание из госфинансирования, выделяемого партиям.
Депутат "Нового Единства" Агнесе Краста сказала, что похожие системы компенсаций существуют и в других странах, потому что у депутатов из регионов объективно возникают дополнительные расходы. В то же время система должна быть соразмерной и исключать возможность недобросовестных действий.
В августе на портале общественных инициатив ManaBalss.lv было собрано более 10 000 подписей за отмену компенсаций депутатам расходов на транспорт и аренду жилья.