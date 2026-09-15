Депутаты о своих же компенсациях: "нелогично", "несоразмерно", "используется недобросовестно" - но воз и ныне там

Различные предложения высказали и другие депутаты. Кристап Криштопанс ("Латвия на первом месте", ЛПМ) сказал, что вместо компенсаций депутатам из регионов можно было бы выплачивать более высокую зарплату, позволив им самим решать, как использовать выделенные средства. По его мнению, это уменьшило бы бюрократию и административную нагрузку.