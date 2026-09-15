На кону 2,4 млн евро: Фонд интеграции общества получил рекордное число заявок на выделение денег

Этот конкурс открывает новый двухлетний цикл реализации проектов фонда НПО в 2027 и 2028 годах. В рамках нового цикла больше внимания будет уделяться тому, каких конкретных целей планируется достичь в рамках проекта и к каким изменениям он должен привести. Это означает, что при оценке проектов важное значение будет иметь четкая связь между целями организации, запланированными в проекте мероприятиями и ожидаемыми результатами. Такой подход позволит более целенаправленно направлять средства государственного бюджета на проекты, вносящие существенный вклад в укрепление гражданского общества и демократии.