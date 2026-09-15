На кону 2,4 млн евро: Фонд интеграции общества получил рекордное число заявок на выделение денег
Фонд интеграции общества (Sabiedrības integrācijas fonds - SIF) в этом году получил рекордное за всю историю конкурса фонда НПО количество заявок на проекты – в общей сложности 319. Из них 144 поданы на конкурс макропроектов и 175 – микропроектов. В среднем на одно доступное место для получения поддержки претендуют около трех проектов.
Цель конкурса фонда НПО – содействовать устойчивому развитию гражданского общества и укреплению демократии в Латвии. В этом году на конкурс выделено 2,4 млн евро, из которых 80% предназначены для поддержки макропроектов, а 20% – микропроектов.
Этот конкурс открывает новый двухлетний цикл реализации проектов фонда НПО в 2027 и 2028 годах. В рамках нового цикла больше внимания будет уделяться тому, каких конкретных целей планируется достичь в рамках проекта и к каким изменениям он должен привести. Это означает, что при оценке проектов важное значение будет иметь четкая связь между целями организации, запланированными в проекте мероприятиями и ожидаемыми результатами. Такой подход позволит более целенаправленно направлять средства государственного бюджета на проекты, вносящие существенный вклад в укрепление гражданского общества и демократии.
Как сообщалось ранее, 15 июня этого года Фонд интеграции общества объявил открытый конкурс заявок на поддержку неправительственных организаций (НПО) в рамках программы "Фонд НПО", целью которой является содействие устойчивому развитию гражданского общества и укреплению демократии.
Конкурс был опубликован и организован с подачей заявок через платформу управления целевым финансированием (MAP). Заявки на конкурс макропроектов можно было подавать до 23:59 4 сентября 2026 года, а на конкурс микропроектов – до 23:59 11 сентября 2026 года.