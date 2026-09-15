В среду в Латвии потеплеет до +22 градусов

Ночью осадков не ожидается, на востоке страны местами возможен туман. Будет дуть слабый южный ветер, минимальная температура воздуха составит +8...+13 градусов. Днем ветер усилится в порывах до 8-13 метров в секунду, а воздух прогреется до +18...+22 градусов. Во второй половине дня и вечером в Курземе пройдут дожди.