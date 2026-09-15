Рижские чиновники жалуются - люди завалили их заявлениями, созданными при помощи ИИ
В Рижской думе заявили о новой проблеме: чиновников заваливают многостраничными обращениями, созданными с помощью искусственного интеллекта. Власти хотят ограничить их объем и разрешить отвечать на такие письма с помощью ИИ.
Департамент городского развития Рижской думы столкнулся с резким ростом количества обращений, созданных с помощью искусственного интеллекта. Проблема возникла на фоне реорганизации департамента и пересмотра его ресурсов. Сейчас ведомство испытывает критическую нагрузку из-за большого количества поступающих заявлений. По словам руководителя Комитета городского развития Эдгара Бергхольца ("Союз зеленых и крестьян"), содержание обращений показывает, что значительная их часть подготовлена с использованием инструментов ИИ.
Такие заявления часто оказываются очень объемными, содержат большое количество аргументов и ссылки на различные нормативные акты. При этом приведенная в них информация не всегда соответствует фактическим обстоятельствам или реальной правовой ситуации.
После того как чиновники направляют ответ, уже через несколько дней они могут получить новое письмо объемом в несколько десятков страниц.
В качестве примера Бергхольц приводит одного человека, который примерно за год направил более 100 различных заявлений, связанных с объектами в Кенгарагсе. Этот же человек регулярно обращается и в другие муниципальные учреждения, создавая дополнительную административную нагрузку.
"Пока идет реорганизация департамента и реализуются меры по сокращению бюрократии, строительные инспекторы и юристы вынуждены все больше времени тратить на чтение очень объемных заявлений и подготовку ответов, вместо выполнения своих непосредственных обязанностей и обследования объектов. Если раньше заявления в основном занимали несколько страниц, то сейчас их объем значительно увеличился, и на их рассмотрение, оценку и подготовку ответов требуется дополнительное время", - объяснил Бергхольц.
Читайте продолжение после рекламы
По его мнению, необходимо изменить нормативные акты и предоставить муниципалитету право отвечать на созданные с помощью ИИ письма также при помощи ИИ - например, для подготовки ссылок на соответствующие нормативные акты. "Такие искусственно созданные заявления уже сейчас перегружают работу муниципальных учреждений и создают риски безопасности. Считаю, что необходимо срочно усовершенствовать Закон об обращениях, предоставив муниципалитету право оставлять без рассмотрения явно несоразмерные и повторные запросы, а также разрешить давать короткий, лаконичный ответ только по существу дела", - заявил Бергхольц.
По его мнению, одновременно следует ограничить объем заявлений, чтобы простые вопросы не превращались в научные работы.
Для этого, считает Бергхольц, можно использовать портал Latvija.gov.lv, превратив обращения в свободной форме в структурированные электронные услуги. При этом можно было бы ограничить количество символов в обращении и число приложений, а также использовать электронный адрес как дополнительный фильтр безопасной идентификации. Кроме того, Бергхольц считает, что чиновникам также следует разрешить использовать инструменты искусственного интеллекта для подготовки ответов.