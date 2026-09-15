Рижские чиновники жалуются - люди завалили их заявлениями, созданными при помощи ИИ

"Пока идет реорганизация департамента и реализуются меры по сокращению бюрократии, строительные инспекторы и юристы вынуждены все больше времени тратить на чтение очень объемных заявлений и подготовку ответов, вместо выполнения своих непосредственных обязанностей и обследования объектов. Если раньше заявления в основном занимали несколько страниц, то сейчас их объем значительно увеличился, и на их рассмотрение, оценку и подготовку ответов требуется дополнительное время", - объяснил Бергхольц.