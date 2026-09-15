PTAC предупреждает: у покупателей в Латвии часто возникают проблемы с возвратом денег в одном интернет-магазине

Центр защиты прав потребителей (PTAC) и Европейский информационный центр для потребителей в Латвии (ECC Latvia) призывают жителей Латвии соблюдать осторожность при покупках на сайте Srots.lv, который обслуживает зарегистрированная в Польше компания Barles. В ECC Latvia поступило несколько обращений от латвийских потребителей, связанных с работой этого интернет-магазина.