PTAC предупреждает: у покупателей в Латвии часто возникают проблемы с возвратом денег в одном интернет-магазине
Жители Латвии столкнулись с проблемами при покупках в интернет-магазине Srots.lv: после оформления заказа им сообщали об отсутствии товара, а возврат уже уплаченных денег существенно затягивался.
Центр защиты прав потребителей (PTAC) и Европейский информационный центр для потребителей в Латвии (ECC Latvia) призывают жителей Латвии соблюдать осторожность при покупках на сайте Srots.lv, который обслуживает зарегистрированная в Польше компания Barles. В ECC Latvia поступило несколько обращений от латвийских потребителей, связанных с работой этого интернет-магазина.
В ряде случаев после оформления заказа покупатели получали сообщение о том, что заказанного товара нет в наличии и заказ отменяется. При этом после отмены заказа существенно затягивался возврат уже уплаченных денег.
Учитывая поступившие жалобы и накопленный опыт разрешения трансграничных потребительских споров, ECC Latvia рекомендует покупателям заранее оценивать возможные риски перед совершением покупки.
Кроме того, потребителям советуют сохранять все документы, связанные с заказом, включая подтверждение покупки, переписку с продавцом и доказательства оплаты. По возможности рекомендуется использовать такие способы оплаты, которые обеспечивают дополнительную защиту в случае возникновения спора, например банковскую карту.
Если после покупки возникают проблемы с получением товара или возвратом денег, потребителю прежде всего следует обратиться к продавцу в письменной форме, четко изложив свои требования.
При необходимости покупатели могут обратиться в ECC Latvia за консультацией о своих правах и возможных способах разрешения спора.