США впервые признали наличие оружия на орбите: Вашингтон готовится к войне в космосе?
США впервые официально подтвердили наличие оружия, размещенного на орбите. В Космических силах не раскрывают его тип, но заявляют, что такие системы могут использоваться как для защиты, так и для атак на возможности противника.
США впервые официально подтвердили наличие оружия, размещенного на орбите. "В распоряжении США имеются размещенные на орбите средства контроля космического пространства, способные защищать объединенные силы от враждебных действий противника", - заявил представитель Космических сил США.
По его словам, контроль космического пространства включает выполнение задач, необходимых для борьбы за космос и установления контроля над ним. Для этого могут применяться как кинетические, так и некинетические средства, позволяющие воздействовать на возможности противника.
При этом в Космических силах подчеркнули, что данные возможности могут использоваться как в наступательных, так и в оборонительных целях.
Наличие американского оружия в космосе также подтвердил в понедельник министр ВВС США Трой Мейнк на конференции по вопросам воздушного пространства, космоса и киберпространства. В Космических силах США объяснили размещение такого вооружения угрозами со стороны Китая и России. По оценке американского ведомства, Китай "разрабатывает и использует космические и противокосмические возможности в рамках стратегии военной модернизации". Россия, в свою очередь, "рассматривает космос как область боевых действий и считает, что превосходство в космосе станет решающим фактором в будущих конфликтах".
В Пекине уже отреагировали на заявление Вашингтона. Китай призвал США прекратить подготовку к войне в космосе и предупредил об опасности новой гонки вооружений за пределами Земли.
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Милитаризация космоса остается проблемой практически с самого начала космической гонки. В 1967 году крупнейшие мировые державы и другие государства подписали Договор о космосе, одной из главных задач которого было предотвращение размещения ядерного оружия в космическом пространстве. Однако впоследствии Россия, США, Индия и Китай продолжили искать возможности для ведения военных действий в космосе, не нарушая напрямую положения этого договора.