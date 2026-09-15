США впервые признали наличие оружия на орбите: Вашингтон готовится к войне в космосе?

Наличие американского оружия в космосе также подтвердил в понедельник министр ВВС США Трой Мейнк на конференции по вопросам воздушного пространства, космоса и киберпространства. В Космических силах США объяснили размещение такого вооружения угрозами со стороны Китая и России. По оценке американского ведомства, Китай "разрабатывает и использует космические и противокосмические возможности в рамках стратегии военной модернизации". Россия, в свою очередь, "рассматривает космос как область боевых действий и считает, что превосходство в космосе станет решающим фактором в будущих конфликтах".