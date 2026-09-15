Владельцам iPhone в Латвии советуют срочно обновить iOS
Технологическая компания и официальный партнер Apple LMT призывает пользователей iPhone обновить программное обеспечение своих устройств до новой версии iOS 27, которая стала доступна 14 сентября. Помимо новых возможностей искусственного интеллекта, а также улучшений безопасности и производительности, iOS 27 содержит обновленный сертификат безопасности, необходимый для работы звонков VoWi-Fi (Voice over Wi-Fi) в сети LMT.
"Более 70% клиентов LMT уже пользуются устройствами, поддерживающими технологию VoWi-Fi, и мы видим, что эта услуга стала важным средством связи в местах, где покрытие обычной мобильной сети ограничено. Чтобы клиенты и дальше могли пользоваться преимуществами VoWi-Fi, мы призываем владельцев iPhone обновить программное обеспечение до последней версии iOS и таким образом избежать проблем со связью", - говорит директор службы обслуживания частных клиентов LMT Илзе Саулите.
Технология VoWi-Fi позволяет совершать и принимать звонки через Wi-Fi там, где мобильная связь работает плохо - например, в зданиях с толстыми стенами или в подвальных помещениях. Телефон автоматически использует интернет-соединение Wi-Fi для звонка.
Чтобы пользоваться VoWi-Fi бесплатно в течение 12 месяцев, услугу необходимо подключить в системе самообслуживания Mans LMT или в любом клиентском центре LMT. Телефон должен быть подключен к Wi-Fi, иметь программное обеспечение с поддержкой VoWi-Fi, а в настройках устройства должна быть включена функция звонков через Wi-Fi.
При необходимости телефон автоматически переключится на Wi-Fi, а голосовой звонок или отправка SMS будут осуществляться через сеть передачи данных. Звонить таким образом можно клиентам разных операторов. При этом человеку, которому звонят, не обязательно самому пользоваться VoWi-Fi.
Обновление до iOS 27 необходимо установить на все модели iPhone, которые поддерживают новую версию программного обеспечения Apple. Среди них iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, iPhone SE и более новые устройства.
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При этом iPhone XR, iPhone XS и iPhone XS Max обновление iOS 27 больше не получают, поскольку Apple прекратила программную поддержку этих моделей. Поэтому с 14 сентября 2026 года звонки через VoWi-Fi на этих устройствах больше недоступны.