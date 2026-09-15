Владельцам iPhone в Латвии советуют срочно обновить iOS

"Более 70% клиентов LMT уже пользуются устройствами, поддерживающими технологию VoWi-Fi, и мы видим, что эта услуга стала важным средством связи в местах, где покрытие обычной мобильной сети ограничено. Чтобы клиенты и дальше могли пользоваться преимуществами VoWi-Fi, мы призываем владельцев iPhone обновить программное обеспечение до последней версии iOS и таким образом избежать проблем со связью", - говорит директор службы обслуживания частных клиентов LMT Илзе Саулите.