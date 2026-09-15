Инвесторы поставили не самую лучшую оценку латвийской энергетике
Почти треть, или 29% инвесторов, отмечают, что стоимость энергии является важнейшим фактором при принятии решения об инвестициях в странах Балтии. В то же время инвесторы считают, что страны Балтии пока не достигли оптимального баланса между энергетической безопасностью, доступностью энергии и устойчивостью.
Не просто статья расходов
Как свидетельствуют результаты ежегодного исследования компании EY European Attractiveness Survey 2026, в котором анализируются новые иностранные инвестиции в Европе и настроения инвесторов, приоритеты инвесторов в Балтии становятся более прагматичными. Все большее значение имеет не только доступность рабочей силы и качество жизни, но и способность бизнес-среды развиваться, адаптироваться и сохранять стабильность в условиях перемен. Помимо стоимости энергии, среди важных факторов при оценке стран Балтии инвесторы называют размер рынка (24%), качество инфраструктуры (23%), доступность и качество рабочей силы (22%), а также конкурентоспособность налоговой системы (22%).
"Энергетика больше не является просто статьей расходов. Она стала одним из важнейших факторов конкурентоспособности инвестиционной среды, влияющим на решения компаний о развитии новых проектов и размещении производств. Высокие и нестабильные цены на энергию могут напрямую влиять на инвестиционные решения, тогда как доступная зеленая энергия может стать конкурентным преимуществом стран Балтии", – отмечает партнер EY в странах Балтии Наурис Клява.
Пока не достигли оптимального баланса
Хотя в целом инвесторы считают, что страны Балтии приблизились к оптимальному балансу между энергетической безопасностью, доступностью энергии и устойчивостью, ни одна из стран региона пока не достигла этой цели полностью.
По оценке опрошенных инвесторов, все три страны находятся примерно в одинаковом положении: около половины респондентов считают, что они близки к оптимальному балансу – Латвия 52%, Эстония 50%, Литва 48%. При этом наиболее высокую долю оценок о полном достижении такого баланса получила Литва – 24%. В Латвии так считают 20% опрошенных, в Эстонии – 16%.
Главная проблема Латвии – доступность энергии
Среди респондентов, считающих, что Латвия пока не достигла оптимального баланса в энергетике, 43% называют главным направлением для улучшения доступность энергии. Еще 30% указывают на необходимость укрепления энергетической безопасности, а 28% считают, что больше внимания следует уделять развитию возобновляемой и низкоуглеродной энергетики.
Читайте продолжение после рекламы
В Литве, по мнению инвесторов, доступность энергии и развитие зеленой энергетики являются почти одинаково важными приоритетами. Эти направления в качестве основных областей для улучшения называют соответственно 39% и 37% респондентов, тогда как энергетическую безопасность выделяют 24%.
В Эстонии на первый план выходит развитие возобновляемой и низкоуглеродной энергетики – этот фактор называют 43% опрошенных. Далее следуют доступность энергии – 36% и энергетическая безопасность – 21%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Latvenergo предупреждает население Латвии о повышенных счетах за энергию в предстоящем сезоне.