Инвесторы поставили не самую лучшую оценку латвийской энергетике

Как свидетельствуют результаты ежегодного исследования компании EY European Attractiveness Survey 2026, в котором анализируются новые иностранные инвестиции в Европе и настроения инвесторов, приоритеты инвесторов в Балтии становятся более прагматичными. Все большее значение имеет не только доступность рабочей силы и качество жизни, но и способность бизнес-среды развиваться, адаптироваться и сохранять стабильность в условиях перемен. Помимо стоимости энергии, среди важных факторов при оценке стран Балтии инвесторы называют размер рынка (24%), качество инфраструктуры (23%), доступность и качество рабочей силы (22%), а также конкурентоспособность налоговой системы (22%).