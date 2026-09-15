Хозяин отвечает за свою собаку: полиция Риги предупредила о штрафах и даже уголовном наказании

Особенно серьезными могут быть последствия для хозяев, которые не просто не справляются с контролем, но и намеренно натравливают животное на человека. "Нужно помнить, что в отношении неадекватного владельца, который не может присматривать за своим животным, а тем более того, кто натравливает его на человека, при причинении человеку небольшого вреда может наступить административная ответственность", - предупредил Аронов. Штраф за такое нарушение может быть существенным и, по словам представителя полиции, составляет до 1785 евро.