Хозяин отвечает за свою собаку: полиция Риги предупредила о штрафах и даже уголовном наказании
В Риге ежегодно рассматривают около 2500 дел, связанных с нарушениями правил содержания животных. В полиции предупреждают: если хозяин не контролирует или намеренно натравливает собаку на человека, последствия могут быть серьезными.
Владельцы животных обязаны контролировать своих питомцев и отвечать за их поведение. Однако на практике в Риге регулярно происходят случаи, когда хозяева не соблюдают требования по содержанию животных, не контролируют их или даже намеренно натравливают на людей. Об этой проблеме в программе "Ziņu TOP. Rīga runā" рассказал заместитель начальника Рижской муниципальной полиции Андрей Аронов.
По его словам, большинство ответственных владельцев понимают свои обязанности и нормально выгуливают животных, используя поводки и другие необходимые средства контроля.
"Мы все-таки живем в правовом государстве, где каждый несет ответственность за свое животное, и адекватные люди нормально, прилично выгуливают своих животных. Мы говорим о контроле, удержании, поводках и использовании других необходимых средств", - отметил Аронов.
При этом, по его словам, существуют и владельцы, которые не способны или не хотят должным образом контролировать своих животных. Масштаб проблемы, по его словам, отражает количество административных процессов, связанных с животными. В Риге ежегодно рассматривается около 2500 таких дел. Речь идет о разных нарушениях законодательства о защите животных. В их число входят нарушения правил содержания животных, если в результате причинен вред животному или человеку, несоблюдение требований по присмотру за животными, случаи их бродяжничества, а также жестокое обращение.
Таким образом, спектр нарушений достаточно широк - от ненадлежащего контроля за домашним животным до ситуаций, когда поведение владельца приводит к травмированию человека или другого животного.
Особенно серьезными могут быть последствия для хозяев, которые не просто не справляются с контролем, но и намеренно натравливают животное на человека. "Нужно помнить, что в отношении неадекватного владельца, который не может присматривать за своим животным, а тем более того, кто натравливает его на человека, при причинении человеку небольшого вреда может наступить административная ответственность", - предупредил Аронов. Штраф за такое нарушение может быть существенным и, по словам представителя полиции, составляет до 1785 евро.
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Однако если в результате нападения человек или другое животное получают более серьезные травмы, ситуация уже может перейти из административной в уголовную плоскость. "Если человеку или животному причинен более серьезный вред, то есть повреждения, которые квалифицируются как телесные повреждения средней тяжести и выше, за это предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркнул Аронов.
Ранее сообщалось, что в начале сентября в Царникаве собаки покусали шестерых детей из детсада Riekstiņš, двоих доставили в больницу.