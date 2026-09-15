Трагедия в Непале вскрыла опасную проблему латвийского туризма
Трагедия в Непале вновь показала, насколько рискованными могут быть поездки через незарегистрированных организаторов. В туристической отрасли Латвии предупреждают: в случае кризиса такие путешественники могут остаться без помощи и возможности вернуть деньги.
Руководитель Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Эрик Лингеберзиньш отмечает, что в чрезвычайных ситуациях больше всего рискуют путешественники, купившие услуги у так называемых самопровозглашенных организаторов поездок.
В эфире программы TV3 "900 sekundes" Лингеберзиньш рассказал, что после пандемии Covid-19 серая зона в туристической отрасли заметно выросла.
"Так мы называем самопровозглашенных туристических агентов, которые очень часто не зарегистрированы ни как предприниматели, ни как лица, ведущие хозяйственную деятельность", - пояснил он.
По его словам, такие организаторы чаще всего предлагают поездки в закрытых группах социальных сетей или через другие каналы, которые недоступны широкой публике. В результате клиенты зачастую даже не знают, имеет ли конкретный человек право оказывать туристические услуги.
Лингеберзиньш подчеркивает, что выбор лицензированного туроператора - это не просто формальность. Каждая такая компания обязана иметь гарантию на внесенные клиентами деньги. Это означает, что в случае неплатежеспособности компании или прекращения ее деятельности у клиентов есть возможность вернуть уплаченные средства.
Если же путешественник пользуется услугами незарегистрированного организатора, в чрезвычайной ситуации он фактически остается один.
"Единственное, на что вы можете рассчитывать, находясь за границей, - это вы сами и ваши собственные финансовые средства", - предупреждает руководитель ассоциации.
Особенно заметной эта проблема становится во время кризисов - например, при забастовках авиакомпаний, природных катастрофах или военных конфликтах.
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В отличие от тех, кто работает в серой зоне, лицензированные туроператоры сотрудничают с государственными учреждениями и в случае необходимости могут быстро установить, где находятся их клиенты, и организовать помощь.
"Главная проблема серого сектора заключается в том, что мы просто не знаем, что там происходит", - отметил Лингеберзиньш.
По оценкам ассоциации, сейчас в Латвии работают примерно 350-380 зарегистрированных туристических компаний. При этом часть поставщиков услуг вообще не позиционируют себя как туроператоры или туристические агенты. Нередко они называют себя организаторами ретритов, тематических лагерей или развлекательных мероприятий.