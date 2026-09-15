Трагедия в Непале вскрыла опасную проблему латвийского туризма
Фото: Shutterstock
В Латвии предупреждают об опасных поездках через незарегистрированных туроператоров.
В Латвии

Трагедия в Непале вскрыла опасную проблему латвийского туризма

Отдел новостей

TV3 / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Трагедия в Непале вновь показала, насколько рискованными могут быть поездки через незарегистрированных организаторов. В туристической отрасли Латвии предупреждают: в случае кризиса такие путешественники могут остаться без помощи и возможности вернуть деньги.

Руководитель Латвийской ассоциации туристических агентов и операторов Эрик Лингеберзиньш отмечает, что в чрезвычайных ситуациях больше всего рискуют путешественники, купившие услуги у так называемых самопровозглашенных организаторов поездок.

В эфире программы TV3 "900 sekundes" Лингеберзиньш рассказал, что после пандемии Covid-19 серая зона в туристической отрасли заметно выросла.

"Так мы называем самопровозглашенных туристических агентов, которые очень часто не зарегистрированы ни как предприниматели, ни как лица, ведущие хозяйственную деятельность", - пояснил он.

По его словам, такие организаторы чаще всего предлагают поездки в закрытых группах социальных сетей или через другие каналы, которые недоступны широкой публике. В результате клиенты зачастую даже не знают, имеет ли конкретный человек право оказывать туристические услуги.

Лингеберзиньш подчеркивает, что выбор лицензированного туроператора - это не просто формальность. Каждая такая компания обязана иметь гарантию на внесенные клиентами деньги. Это означает, что в случае неплатежеспособности компании или прекращения ее деятельности у клиентов есть возможность вернуть уплаченные средства.

Если же путешественник пользуется услугами незарегистрированного организатора, в чрезвычайной ситуации он фактически остается один.

"Единственное, на что вы можете рассчитывать, находясь за границей, - это вы сами и ваши собственные финансовые средства", - предупреждает руководитель ассоциации.

Особенно заметной эта проблема становится во время кризисов - например, при забастовках авиакомпаний, природных катастрофах или военных конфликтах.

В отличие от тех, кто работает в серой зоне, лицензированные туроператоры сотрудничают с государственными учреждениями и в случае необходимости могут быстро установить, где находятся их клиенты, и организовать помощь.

"Главная проблема серого сектора заключается в том, что мы просто не знаем, что там происходит", - отметил Лингеберзиньш.

По оценкам ассоциации, сейчас в Латвии работают примерно 350-380 зарегистрированных туристических компаний. При этом часть поставщиков услуг вообще не позиционируют себя как туроператоры или туристические агенты. Нередко они называют себя организаторами ретритов, тематических лагерей или развлекательных мероприятий.

Темы

TV3Covid-19

Другие сейчас читают