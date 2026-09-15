В Добеле по подозрению в развращении учеников арестован учитель танцев - полиция ищет возможных жертв
Фото: LETA
Полиция полагает, что могли быть и другие инциденты, поэтому призывает родителей учеников обратиться в правоохранительные органы.
Аварии и происшествия

В Добеле по подозрению в развращении учеников арестован учитель танцев - полиция ищет возможных жертв

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Госполиция задержала учителя танцев из Добеле по подозрению в развращении несовершеннолетних учеников - по данным следствия, он мог распространять среди детей порнографические материалы.

5 сентября полиция получила информацию о том, что один из преподавателей танцев предположительно распространяет материалы порнографического характера среди учеников. Полиция начала уголовный процесс по ч. 2 ст. 162 Уголовного закона о развращении, в рамках которого были проведены оперативные действия, и 7 сентября задержала мужчину 1996 года рождения.

9 сентября суд в качестве меры пресечения применил к нему заключение под стражу, где он находится до сих пор.

Госполиция продолжает расследование, а также собирает доказательства и информацию, которая могла бы стать основанием для раскрытия других совершенных мужчиной эпизодов. Полиция призывает откликнуться родителей, чьи дети посещали уроки танцев у преподавателя по имени Артурс и, возможно, пострадали, или у которых есть информация о возможных преступных деяниях сексуального характера, связанных с оборотом материалов порнографического характера со стороны преподавателя. Обратиться в полицию можно по телефонам 63004344, 28444521 или 112.

Ранее задержанный мужчина не попадал в поле зрения полиции.

В интересах следствия полиция не предоставляет более подробную информацию о произошедшем.

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