В Добеле по подозрению в развращении учеников арестован учитель танцев - полиция ищет возможных жертв
Госполиция задержала учителя танцев из Добеле по подозрению в развращении несовершеннолетних учеников - по данным следствия, он мог распространять среди детей порнографические материалы.
5 сентября полиция получила информацию о том, что один из преподавателей танцев предположительно распространяет материалы порнографического характера среди учеников. Полиция начала уголовный процесс по ч. 2 ст. 162 Уголовного закона о развращении, в рамках которого были проведены оперативные действия, и 7 сентября задержала мужчину 1996 года рождения.
9 сентября суд в качестве меры пресечения применил к нему заключение под стражу, где он находится до сих пор.
Госполиция продолжает расследование, а также собирает доказательства и информацию, которая могла бы стать основанием для раскрытия других совершенных мужчиной эпизодов. Полиция призывает откликнуться родителей, чьи дети посещали уроки танцев у преподавателя по имени Артурс и, возможно, пострадали, или у которых есть информация о возможных преступных деяниях сексуального характера, связанных с оборотом материалов порнографического характера со стороны преподавателя. Обратиться в полицию можно по телефонам 63004344, 28444521 или 112.
Ранее задержанный мужчина не попадал в поле зрения полиции.
В интересах следствия полиция не предоставляет более подробную информацию о произошедшем.