В Добеле по подозрению в развращении учеников арестован учитель танцев - полиция ищет возможных жертв

Госполиция продолжает расследование, а также собирает доказательства и информацию, которая могла бы стать основанием для раскрытия других совершенных мужчиной эпизодов. Полиция призывает откликнуться родителей, чьи дети посещали уроки танцев у преподавателя по имени Артурс и, возможно, пострадали, или у которых есть информация о возможных преступных деяниях сексуального характера, связанных с оборотом материалов порнографического характера со стороны преподавателя. Обратиться в полицию можно по телефонам 63004344, 28444521 или 112.