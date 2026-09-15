Даугавпилс просит у государства минимум 94 000 евро за ущерб от бури
Буря нанесла Даугавпилсу ущерб минимум на 94 000 евро - и самоуправление намерено взыскать эту сумму с государства.
Самоуправление Даугавпилса запросит из средств на непредвиденные случаи не менее 94 000 евро на ликвидацию последствий бури, сообщил во вторник журналистам руководитель управления коммунального хозяйства Даугавпилса Валерий Голубев.
Он пояснил, что самоуправление уже заявило об ущербе на сумму 94 200 евро, которые должны быть компенсированы государством, однако окончательная сумма еще не известна, так как не по всем выполненным работам по ликвидации последствий бури получены акты выполненных работ.
Заместитель председателя думы Игорь Прелатов отметил, что государство не компенсирует расходы, связанные с распиливанием сломанных деревьев и веток, но самоуправление проведет аукционы по продаже древесины, что могло бы компенсировать эти затраты.
Также в настоящее время невозможно назвать причиненный в результате стихии общий ущерб, поскольку самоуправление продолжает получать информацию, например, о повреждениях на кладбищах.
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