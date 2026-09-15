Эпоха дешевого газа закончилась: рижан готовят к росту тарифа на тепло
В связи с ростом цен на энергоресурсы тариф на теплоэнергию в Риге с декабря может вырасти на 20-30%, сообщил во вторник на заседании подкомиссии Сейма по окружающей среде, климату и энергетике председатель правления Rīgas siltums Калвис Калниньш.
Текущий тариф на теплоснабжение в Риге составляет 83,01 евро за мегаватт-час (МВт/ч), но с 1 октября в связи с компонентом непредвиденных доходов он снизится до 80,76 евро за МВт/ч.
Представитель Комиссии по регулированию общественных услуг (КРОУ) Янис Микелсонс пояснил, что с 1 декабря планируется пересмотреть постоянные издержки предприятия и компонент затрат на топливо. Точный тариф еще не известен. КРОУ в настоящее время рассматривает проект тарифов Rīgas siltums, но еще не зафиксированы все связанные с топливом затраты. Уточнения можно будет подать в начале октября, отметил Микелсонс.
Калниньш сообщил, что Rīgas siltums закупило более 70% необходимого на отопительный сезон природного газа в среднем по 46 евро за МВт/ч, а 33% необходимого биотоплива - в среднем по 28,53 евро за МВт/ч.
По текущим оценкам Rīgas siltums, в связи с ростом цен на энергоресурсы с декабря тариф на теплоэнергию может вырасти на 20-30%. Цель предприятия - не допустить роста тарифа более чем на 30%.
Самый существенный риск роста тарифа связан с удорожанием энергоресурсов. Калниньш пояснил, что биржевая цена на природный газ со времени расчета текущего тарифа выросла примерно с 33 до 80 евро за МВт/ч, или в 2,4 раза, а цена на биотопливо - примерно с 21 до 30 евро за МВт/ч, или на 43%.
За девять месяцев этого года предприятие поставило клиентам 2,962 млн МВт/ч теплоэнергии. 31% общего объема теплоэнергии было произведено самим Rīgas siltums, а 69% было закуплено у других производителей. В структуре топлива для теплоэнергии собственного производства 49% составила биомасса, 49% - природный газ, 2% - электроэнергия. Это означает, что удорожание энергоресурсов влияет на тариф двояко: как напрямую, увеличивая собственные производственные затраты Rīgas siltums, так и косвенно, через удорожание закупаемой у других производителей теплоэнергии, пояснили в компании.
Читайте продолжение после рекламы
Мерами по ограничению влияния роста цен Калниньш назвал своевременные и гибкие закупки энергоресурсов, более эффективный рынок закупаемой теплоэнергии и более гибкое собственное производство теплоэнергии. Закупки природного газа на следующий отопительный сезон начались в апреле, а биотопливо закупалось на двух платформах, чтобы распределить риски поставок.
С 1 октября также предусмотрены изменения на рынке закупок теплоэнергии. Разработанный КРОУ порядок предусматривает установление максимальной закупочной цены, привязанной с затратами на производство теплоэнергии с использованием щепы. На заседании комиссии Микелсонс пояснил, что таким образом при растущих ценах на природный газ будет ограничена максимальная цена, в рамках которой производители будут конкурировать, предлагая более низкую цену.
Руководитель Rīgas siltums подтвердил, что рижская система теплоснабжения готова к отопительному сезону 2026/2027 года. Гидравлические проверки проведены во всех зонах теплосетей, а готовность теплоузлов зданий в настоящее время достигла 75,2%. Специалисты Rīgas siltums проверили 6512 из 8661 находящихся в их ведении теплоузлов зданий, и проверки продолжаются.
В том числе в управляемых Rīgas namu pārvaldnieks домах проверено 99,6%, или 2343 из 2353 теплоузлов, в лечебных учреждениях - 66,4%, или 99 из 149 теплоузлов, в образовательных учреждениях - 67,8%, или 356 из 525 теплоузлов, в остальном жилом и нежилом фонде - 65,9%, или 3714 из 5634 теплоузлов.
Читайте продолжение после рекламы
К работе готовы и теплоисточники предприятия. На теплоцентрали "Иманта" до начала отопительного сезона планируется завершить ежегодные работы по техническому обслуживанию, одновременно продолжая модернизацию водогрейных котлов, сообщил Калниньш.
Платежную дисциплину клиентов предприятие оценивает как стабильную. Калниньш рассказал, что доля расчетов за последние 12 месяцев достигла 97,6%. Подключение отопления может задержаться в домах, где уровень оплаты счетов за последние 12 месяцев ниже 80%, однако, как отметили на предприятии, таких зданий - небольшое количество.
В долгосрочной перспективе Rīgas siltums планирует снизить зависимость от природного газа. Направления развития предприятия предусматривают увеличение использования биомассы и электрификацию теплоснабжения, в том числе за счет использования электродных котлов и тепловых насосов, а также развитие рекуперации и аккумуляции тепла.
В качестве одного из уже реализованных решений Калниньш назвал электродный котел мощностью 49 МВт на теплоцентрали "Иманта", который позволяет использовать электроэнергию для производства теплоэнергии в те часы, когда это экономически выгодно. С момента его ввода в эксплуатацию в конце 2025 года произведено 23 000 МВт/ч теплоэнергии.
Калниньш также отметил, что "эпоха дешевого природного газа" в теплоснабжении завершилась, поэтому в будущем большее значение будут иметь местные энергоресурсы, электрификация, рекуперация и накопление тепла.
Читайте продолжение после рекламы
Предприятие также видит потенциал в использовании остаточного тепла, в том числе от центров данных. Rīgas siltums готово обеспечить возможности подключения для производителей, желающих поставлять тепло в централизованную систему теплоснабжения Риги, если это позволит снизить конечный тариф. В то же время предприятие может инвестировать только в те технологии, которые экономически обоснованы и приносят пользу потребителям.
Калниньш рассказал, что дальнейшие системные улучшения включают в себя совершенствование модели рынка теплоэнергии, оценку влияния интеграции Rīgas BioEnerģija и пересмотр методики тарифа на когенерацию, чтобы экономическая выгода от одновременного производства электроэнергии и теплоэнергии в большей степени доходила до конечных потребителей теплоэнергии.
Как сообщалось, оборот концерна Rīgas siltums в прошлом финансовом году (с 1 октября 2024 года по 30 сентября 2025 года) составил 239,625 млн евро, что на 3,6% меньше, чем за аналогичный период годом ранее, а прибыль выросла до 19,888 млн евро.
Оборот материнской компании Rīgas siltums в этот же период составил 239,618 млн евро, что на 3,6% меньше, а прибыль предприятия увеличилась на 61,4% до 6,373 млн евро.
Rīgas siltums является одним из основных поставщиков теплоэнергии в Риге. 49% его капитала принадлежит Рижской думе, 48,99% - государству, 2% - ООО Enerģijas risinājumi. RIX, 0,005% - Latvenergo.