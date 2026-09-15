Эпоха дешевого газа закончилась: рижан готовят к росту тарифа на тепло

За девять месяцев этого года предприятие поставило клиентам 2,962 млн МВт/ч теплоэнергии. 31% общего объема теплоэнергии было произведено самим Rīgas siltums, а 69% было закуплено у других производителей. В структуре топлива для теплоэнергии собственного производства 49% составила биомасса, 49% - природный газ, 2% - электроэнергия. Это означает, что удорожание энергоресурсов влияет на тариф двояко: как напрямую, увеличивая собственные производственные затраты Rīgas siltums, так и косвенно, через удорожание закупаемой у других производителей теплоэнергии, пояснили в компании.