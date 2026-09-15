Почему пенсионные накопления могут просесть прямо сейчас и что будет дальше
В сентябре 2026 года доходность государственных облигаций Латвии выросла в среднем до 3,8% годовых, достигнув самого высокого уровня с 2023 года. На первый взгляд рост процентных ставок может показаться плохой новостью, поскольку из-за него стоимость уже выпущенных облигаций временно снижается. Однако для пенсионных накоплений у этой ситуации есть и положительная сторона: новые облигации теперь можно покупать с более высокой доходностью, а значит, в будущем они могут приносить больше денег.
Если объяснять совсем просто, облигация - это фактически заем. Государство берет деньги у инвесторов и обязуется вернуть их через определенный срок, выплачивая проценты. Когда рыночные ставки растут, новые облигации начинают приносить более высокий процент, а старые, выпущенные раньше на менее выгодных условиях, становятся менее привлекательными. Поэтому их цена на рынке может снижаться.
Именно это сейчас и происходит. В сентябре индекс латвийских государственных облигаций снизился менее чем на 1%, однако средняя доходность этих бумаг выросла до 3,8% в год. Для пенсионных планов это означает, что в ближайшее время их стоимость может немного колебаться, зато новые вложения можно делать уже на более выгодных условиях.
Это особенно важно для консервативных и сбалансированных пенсионных планов, которые значительную часть средств вкладывают именно в облигации. Как объясняет представитель Swedbank Оскарс Бриедис, пенсионные накопления рассчитаны на годы и десятилетия, поэтому временное снижение стоимости облигаций не обязательно означает убыток в долгосрочной перспективе. Если новые бумаги приносят больше процентов, со временем это может компенсировать нынешнее падение цен и увеличить будущую доходность пенсионного плана.
Рост процентных ставок начался еще в феврале этого года. В Swedbank связывают его в том числе с боевыми действиями в Иране и ростом цен на нефть. Когда нефть дорожает, увеличиваются расходы на транспорт, производство и многие услуги, а это подталкивает вверх общую инфляцию. Сейчас инфляция в еврозоне достигла 3,3% в год, поэтому существует вероятность, что Европейский центральный банк продолжит повышать ставки. Депозитная ставка ЕЦБ сейчас составляет 2,5%, но может вырасти до 3%.
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Для рынка облигаций действует довольно простое правило: когда процентные ставки растут, старые облигации обычно дешевеют, а когда ставки снижаются, их цена, наоборот, растет. Например, если старая облигация приносит 2% годовых, а новые уже предлагают 4%, инвесторы, естественно, предпочтут новые бумаги. Чтобы старую облигацию снова захотели купить, ее цена должна снизиться.
Именно поэтому рост ставок может временно ухудшать результаты пенсионных планов, но одновременно создает более выгодные условия для будущих инвестиций. Чем выше доходность новых облигаций, тем больше процентов пенсионные фонды смогут получать по ним в следующие годы.
В Swedbank также считают, что повторения ситуации 2022 года, когда облигации резко подешевели, сейчас ожидать не стоит. Тогда процентные ставки начали расти практически с нулевого уровня и за короткое время увеличились очень сильно. В результате стоимость латвийских государственных облигаций за несколько месяцев снизилась примерно на 16%.
Сейчас исходная ситуация другая. Доходность облигаций уже находится на достаточно высоком уровне, поэтому даже дальнейшее повышение ставок не должно вызвать настолько резкого падения их стоимости. Кроме того, слишком высокие ставки тормозят экономику, поэтому долго и быстро повышаться они тоже не могут.
Для людей с пенсионными накоплениями главный вывод заключается в том, что не стоит оценивать свой пенсионный план по результатам нескольких недель или месяцев. Его стоимость может временно снижаться и снова расти, поскольку финансовые рынки постоянно меняются. При этом нынешняя высокая доходность облигаций дает пенсионным управляющим возможность вкладывать деньги на более выгодных условиях, что в долгосрочной перспективе может положительно сказаться на размере накоплений.