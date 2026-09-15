Почему пенсионные накопления могут просесть прямо сейчас и что будет дальше

Рост процентных ставок начался еще в феврале этого года. В Swedbank связывают его в том числе с боевыми действиями в Иране и ростом цен на нефть. Когда нефть дорожает, увеличиваются расходы на транспорт, производство и многие услуги, а это подталкивает вверх общую инфляцию. Сейчас инфляция в еврозоне достигла 3,3% в год, поэтому существует вероятность, что Европейский центральный банк продолжит повышать ставки. Депозитная ставка ЕЦБ сейчас составляет 2,5%, но может вырасти до 3%.