Новый iPhone 18 вызвал ажиотаж в Латвии - спрос заметно выше прошлогоднего

Как отмечают в компании, в этом году в предварительной продаже доступно меньше моделей iPhone, однако это не сказалось отрицательно на спросе. Сейчас покупателям предлагаются две модели новой линейки - iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, тогда как год назад таких моделей было четыре. Кроме того, в Латвии пока недоступен для предварительного заказа первый складной смартфон Apple - iPhone Duo, продажи которого начнутся в октябре.