Новый iPhone 18 вызвал ажиотаж в Латвии - спрос заметно выше прошлогоднего
По данным предварительных продаж Tele2, спрос на новые смартфоны iPhone 18 в первые 72 часа оказался на 80% выше, чем год назад на модели предыдущего поколения iPhone 17. Наибольший интерес покупатели проявляют к iPhone 18 Pro 256 GB в новом цвете Burgundy.
Как отмечают в компании, в этом году в предварительной продаже доступно меньше моделей iPhone, однако это не сказалось отрицательно на спросе. Сейчас покупателям предлагаются две модели новой линейки - iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, тогда как год назад таких моделей было четыре. Кроме того, в Латвии пока недоступен для предварительного заказа первый складной смартфон Apple - iPhone Duo, продажи которого начнутся в октябре.
"Хотя в последние годы в целом наблюдается тенденция, что люди реже меняют мобильные телефоны, презентации и предварительные продажи новых устройств самых популярных брендов по-прежнему вызывают большой интерес, особенно среди клиентов, увлекающихся технологиями. Кроме того, iPhone, безусловно, остается и иконой стиля, поэтому для многих это устройство является не только выбором технологии, но и частью образа жизни, что существенно влияет на решение в пользу этого бренда", - говорит коммерческий директор Tele2 Раймонд Яншевскис.
Apple официально представила iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max 9 сентября. Предварительные заказы стартовали 12 сентября, а в продажу устройства поступят 18 сентября. В Tele2 в Латвии iPhone 18 Pro с памятью 256 GB стоит 1499 евро, а iPhone 18 Pro Max 256 GB - 1669 евро. Оператор указывает, что устройства станут доступны 18 сентября с 8:00.
Одним из главных новшеств серии стала 48-мегапиксельная основная камера Fusion с переменной диафрагмой - такая возможность впервые появилась в iPhone. Смартфоны получили новый процессор A20 Pro, обновленную систему охлаждения с испарительной камерой, уменьшенный Dynamic Island, iOS 27, Apple Intelligence и новую Siri AI. Apple заявляет, что новая система охлаждения позволяет обеспечить до 40% более высокую устойчивую производительность по сравнению с iPhone 17 Pro.
Серьезно увеличилось и время автономной работы. По данным Apple, версии исключительно с eSIM обеспечивают до 36 часов воспроизведения видео на iPhone 18 Pro и до 45 часов на iPhone 18 Pro Max. iPhone 18 Pro также способен зарядиться примерно до 50% за 15 минут при проводной зарядке.
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Обе модели выпускаются с объемом памяти 256 GB, 512 GB, 1 TB и 2 TB и представлены в четырех цветах - черном, серебристом, Glacier и новом Burgundy. Именно Burgundy, судя по данным Tele2, сейчас пользуется наибольшим спросом среди латвийских покупателей.
Otkrito ранее сообщал, что отдельной новинкой Apple в этом году стал iPhone Duo - первый складной iPhone. Устройство получило складную конструкцию с внешним экраном, адаптированную для нее iOS 27 и двойную 48-мегапиксельную камеру. По информации Apple, международные продажи iPhone Duo начнутся 23 октября, однако в латвийской предварительной продаже модель пока не представлена.