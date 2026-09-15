Студентки после обеда в популярном в Латвии заведении заболели кишечной инфекцией; PVD проводит проверку
В социальных сетях женщина рассказала тревожную историю о двух студентках, которые после обеда в заведении общественного питания в Иманте, предположительно, заболели кампилобактериозом - кишечной инфекцией.
"Две студентки обедали в Lido в Иманте. Обе получили подарок - кампилобактериоз, кишечную инфекцию", - написала женщина в социальных сетях.
По ее словам, одна из студенток лечится в больнице, а другая переносит заболевание в более легкой форме дома. У обеих появились такие симптомы, как диарея, спазмы и боли в животе, тошнота, повышенная температура и слабость.
Кампилобактериоз - кишечная инфекция, которую могут вызывать бактерии Campylobacter. В продукты они могут попасть, например, из-за недостаточной термической обработки мяса или при контакте сырого мяса с другими продуктами.
PVD получило жалобу и проверит предприятие
Jauns.lv обратился в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD), чтобы выяснить, проводится ли проверка в связи с этим случаем.
Руководитель Рижского городского управления PVD Раймонд Тукиш сообщил, что служба получила жалобу потребителя на возможное заболевание кампилобактериозом после посещения предприятия общественного питания. При этом PVD подчеркивает, что в настоящее время еще нельзя подтвердить, что заболевание действительно связано с посещением конкретного заведения.
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"Связано ли заболевание с посещением этого заведения, могут оценить эпидемиологи, поэтому информация будет передана Центру профилактики и контроля заболеваний", - пояснил Тукиш.
PVD проверяет все жалобы потребителей, поэтому в указанном в жалобе заведении будет проведена проверка. "Если инспекторы сочтут необходимым взять образцы, они также будут взяты", - отметил руководитель Рижского городского управления PVD.
Таким образом, пока не подтверждено, что причиной заболевания двух студенток стала еда, которую они употребляли в ресторане Lido. Это можно будет оценить после эпидемиологического расследования и проверки PVD.
Jauns.lv также обратился в Lido, чтобы выяснить, какой информацией располагает компания о возможном случае заболевания, однако предприятие пока не прокомментировало ситуацию.