Туристов в Латвии начнут регистрировать по новым правилам - что изменилось с 12 сентября

Одновременно предусмотрена возможность подготовить декларацию в электронном виде и передать ее для подписания иностранцу или руководителю группы. Личность также можно подтвердить электронным способом, используя признанные и надежные онлайн-средства, если они обеспечивают такой же уровень безопасности и достоверности, как физическое предъявление документа. Таким образом, регистрация в туристическом месте размещения и проверка личности могут происходить также бесконтактно или дистанционно.