Туристов в Латвии начнут регистрировать по новым правилам - что изменилось с 12 сентября
На заседании Кабинета министров 1 сентября были утверждены подготовленные Министерством экономики поправки, уточняющие порядок декларирования иностранцев в туристических местах размещения в соответствии с поправками к Закону о туризме, вступившими в силу 10 июля 2026 года. Поправки вступили в силу 12 сентября.
Поправками уточнен круг поставщиков услуг размещения - обязанность обеспечивать заполнение деклараций иностранцами распространяется как на юридических, так и на физических лиц, предоставляющих услуги по размещению туристов. Иностранец должен лично заполнить и подписать бланк декларации, а также подтвердить свою личность, предъявив действительный проездной документ.
Одновременно предусмотрена возможность подготовить декларацию в электронном виде и передать ее для подписания иностранцу или руководителю группы. Личность также можно подтвердить электронным способом, используя признанные и надежные онлайн-средства, если они обеспечивают такой же уровень безопасности и достоверности, как физическое предъявление документа. Таким образом, регистрация в туристическом месте размещения и проверка личности могут происходить также бесконтактно или дистанционно.
"Изменения обеспечивают возможность организовать процесс регистрации иностранцев современным и более удобным способом, одновременно сохраняя необходимые требования безопасности. Своевременный и полноценный учет иностранцев важен также в интересах государственной безопасности и общественного порядка", - подчеркивает министр экономики Виктор Валайнис.
Поправки также уточняют порядок передачи деклараций правоохранительным учреждениям, предусматривая возможность в чрезвычайных ситуациях запрашивать декларации также в устной форме. Это обеспечит более оперативный доступ к информации для Государственной полиции, Государственной пограничной охраны и Службы государственной безопасности.
Чтобы поставщикам услуг размещения была доступна единая и практическая информация о порядке заполнения декларации, Министерство экономики совместно с Министерством внутренних дел разработало рекомендации, опубликованные на сайте Министерства экономики.
Поправки были разработаны в срочном порядке, чтобы обеспечить соответствие правил Кабинета министров регулированию Закона о туризме.