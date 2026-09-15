Шесть с половиной лет без приговора: в Латвии закон иногда защищает не пострадавших, а вора
Весной 2020 года у фермеров украли GPS-оборудование почти на 100 000 евро - без него современный трактор превращается в дорогую бесполезную машину. Воров нашли быстро, а дальше - тишина...
Относительно простое дело, которое уже давно должно было завершиться. Так несколько фермеров говорят о краже, произошедшей шесть с половиной лет назад, указывая на несоразмерно длительный процесс привлечения виновных к ответственности. В связи с этим у потерпевших возникают дополнительные неудобства. Ущерб фермеров на момент кражи превышал 100 000 евро. Председатель Совета юстиции отметил, что это дело высветило серьезные проблемы с законом, сообщает Lsm.lv.
Янис Винтерс - один из фермеров, у которого весной 2020 года из тракторной техники были украдены GPS-устройства, антенны и мониторы, без которых современное сельское хозяйство уже вести невозможно. Эти системы позволяют работать точнее и экономичнее. Сигния Винтере - одна из основных свидетельниц, которая еще до кражи сняла на видео подозрительный автомобиль, въехавший на территорию хозяйства, что помогло установить личности воров. Однако привлечь их к ответственности до сих пор не удалось, зато одного из обвиняемых потерпевшие в повседневной жизни иногда встречают, например, на автозаправках.
"Неприятно. Ты его опознал, он знает, где мы живем", - прокомментировала свидетельница.
С 2023 года, когда началось судебное разбирательство, потерпевшие получили 17 судебных повесток. Судебные заседания неоднократно откладывались, семь из них - по причине того, что один из обвиняемых не явился. Были даже решения о принудительном приводе обвиняемого, однако результатов не дали и они. На портале данных судебной администрации видно, что уголовные дела, рассматриваемые в первой инстанции, в которых обвиняемого судят по статье 175, в среднем рассматриваются примерно за десять месяцев. В данном случае с первого судебного заседания прошло более 36 месяцев.
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Более резко о ситуации высказался председатель Верховного суда Айгарс Струпишс, который также является председателем Совета юстиции: "Да, три года - это очень долгий срок для такого дела. Я с этим полностью согласен. Это не вина суда. Это действительно проблема закона".
Струпишс указал, что это один из редких случаев, когда дело нельзя рассматривать без присутствия обвиняемого - так бывает, когда максимальное наказание превышает восемь лет лишения свободы. Чтобы изменить ситуацию, Совет юстиции готов разработать предложения. "Это определенно будет одним из вопросов, которые мы рассмотрим, поскольку, по сути, такое ограничение закона практически стимулирует обвиняемых уклоняться от процесса и таким образом затягивать рассмотрение дела", - заявил Струпишс. Подготовленные предложения Совет юстиции планирует в конце года представить законодателю, чтобы устранить этот недостаток в законе.