Шесть с половиной лет без приговора: в Латвии закон иногда защищает не пострадавших, а вора

Янис Винтерс - один из фермеров, у которого весной 2020 года из тракторной техники были украдены GPS-устройства, антенны и мониторы, без которых современное сельское хозяйство уже вести невозможно. Эти системы позволяют работать точнее и экономичнее. Сигния Винтере - одна из основных свидетельниц, которая еще до кражи сняла на видео подозрительный автомобиль, въехавший на территорию хозяйства, что помогло установить личности воров. Однако привлечь их к ответственности до сих пор не удалось, зато одного из обвиняемых потерпевшие в повседневной жизни иногда встречают, например, на автозаправках.