В поисках решения проблемы компания стала глобальным технологическим бизнесом: история Sonarworks
Латвийская технологическая компания Sonarworks когда-то создала свой первый продукт как решение конкретной проблемы аудиоиндустрии, однако за 12 лет компания выросла в технологическую компанию, известную на международном уровне. Сооснователь и руководитель компании Хелмутс Бемс подчеркивает: "Создание глобальной компании - это не результат одного удачного решения. Это череда попыток, ошибок, инвестиций и последовательной работы на протяжении десятилетия".
Сейчас Sonarworks находится в ситуации, когда первый продукт компании достиг такой позиции на рынке, о которой многим технологическим компаниям было бы трудно даже мечтать. "Наш первый продукт стал лидером рынка, у нас примерно 50% рынка в нашей специфической нише. Соответственно, в этой нише нам очень трудно расти, потому что сейчас мы просто стали там крупнейшим, крупнейшим игроком", - признает Хелмутс Бемс.
Это означает, что компании необходимо искать следующий источник роста. Ответ - новые продукты. От одного основного продукта компания постепенно переходит к более широкому портфелю продуктов, и до конца года планируется вывести на рынок уже пятый продукт. "Главное, что мы делаем, - мы продолжаем расти и расширяться, и сейчас за счет новых продуктов, просто новых продуктов, которые мы создаем", - так Бемс характеризует нынешнее направление компании.
Одной технологии недостаточно
Конкурентное преимущество Sonarworks Хелмутс Бемс видит не только в хорошем маркетинге или удачном позиционировании продукта. В основе компании лежит так называемый подход deep tech, или глубоких технологий, когда компания сама проводит исследования и создает технологии, на основе которых затем строятся коммерческие продукты. "Главное, чем мы фундаментально отличаемся от других, - это уникальные технологии, которые мы сами развиваем, сами занимаемся исследованиями. И в определенных областях исследований мы как бы лучшие в мире", - рассказывает руководитель Sonarworks. Это означает, что в основе роста компании лежит не только идея нового продукта. Прежде чем продукт вообще попадет к клиенту, компании необходимо инвестировать в исследования, разработку и совершенствование технологии.
Однако одной технологии недостаточно. Опыт компании показывает, что не менее важна способность длительное время строить бренд и заботиться о пользовательском опыте.
"Уже 12 лет на рынке мы очень настойчиво продолжаем строить свой бренд. И мы очень о нем заботимся", - подчеркивает Хелмутс Бемс.
Он признает, что любой компании рано или поздно приходится сталкиваться с ситуациями, когда в продукте что-то не получилось, например возникают технические проблемы, ошибки, неподходящая цена или недостаточная поддержка клиентов. Однако именно отношение к таким ситуациям формирует репутацию компании.
Первый большой "скачок" - доверие пользователей
В истории международного роста Sonarworks нет одного конкретного события, которое можно было бы назвать единственной формулой успеха. Руководитель компании считает, что результат сложился благодаря множеству решений и действий на протяжении 12 лет. Однако один этап был особенно важным - это первые пользователи компании. Еще до того, как продукт был полностью готов, им начали пользоваться профессионалы отрасли с высокой репутацией. В аудиоиндустрии это оказалось очень важным, поскольку в этой сфере на выбор пользователей в значительной степени влияют люди, которым доверяют в отрасли. "Нашими первыми пользователями, когда продукт еще практически находился на стадии тестирования, были самые видные люди в индустрии", - признает Бемс. По его мнению, для аудиоиндустрии характерна особая зависимость от так называемых opinion leaders, или лидеров мнений. Людям, которые только начинают пользоваться какой-либо технологией, часто требуется много времени, чтобы понять, как она работает и как ее правильно использовать. Поэтому они ищут рекомендации опытных профессионалов.
"Поскольку мы очень быстро добрались до самых узнаваемых людей в индустрии, мы очень быстро получили от них первый шаг, а затем все остальное постепенно последовало, потому что эта индустрия очень сильно основывается на мнениях известных пользователей", - рассказывает Бемс.
Этот первоначальный кредит доверия помог компании быстро повысить узнаваемость. Руководитель компании вспоминает, что вскоре после запуска первого продукта один из важнейших отраслевых журналов поместил его на обложку с крупным заголовком о революции. "Для любого человека из маркетинга было бы мечтой добиться чего-то подобного, у нас это произошло очень, очень быстро. И соответственно, мы как-то очень быстро создали узнаваемость бренда, и это, я думаю, очень далеко нас привело", - признает Бемс.
Америка как главный рынок
Глобальный рост в случае Sonarworks означает работу на рынке, центр которого находится за тысячи километров от Латвии. Крупнейшим рынком компании являются Соединенные Штаты Америки, за ними следуют Великобритания и Япония. Это страны, которые играют значительную роль в мировой музыкальной и аудиоиндустрии. В долгосрочной перспективе компания также видит потенциал в Китае. Сейчас рынок там переживает более сложную экономическую ситуацию, однако Бемс считает, что аудио- и музыкальная индустрия Китая по-прежнему обладает значительным потенциалом роста.
Работа на глобальном рынке одновременно означает и необходимость физически присутствовать в центрах индустрии. И здесь преимущества Латвии сочетаются с очень практическим вызовом - расстоянием. "Мы много времени проводим в Америке. Сейчас наша узнаваемость в Лос-Анджелесе определенно намного выше, чем в Риге, потому что мы много времени проводим там", - признает Бемс. Однако регулярные перелеты в Соединенные Штаты Америки - непростое решение. Между Латвией и западным побережьем Соединенных Штатов Америки около 11 часов разницы во времени, и частые поездки становятся существенной нагрузкой для команды.
Ситуация в Латвии сравнительно благоприятная
Для глобальной технологической компании Латвия одновременно является и преимуществом, и ограничением. Преимуществом является уровень расходов, который позволяет обеспечить конкурентоспособное соотношение между вложениями и результатом. Ограничение же заключается в том, что Латвия не находится в эпицентре той индустрии, в которой работает компания. Бемс считает, что именно в сфере аудио- и музыкальных технологий ситуация в Латвии сравнительно благоприятная. В случае Sonarworks у Латвии есть существенное преимущество - компания может развивать сложные технологии, не находясь в одном из самых дорогих технологических центров мира. "Учитывая тот факт, что в Латвии развилась целая индустрия аудио- и музыкальных технологий, если у нас есть очень сильный кластер таких компаний, то в целом я бы сказал, что, вероятно, Латвия скорее является благоприятным местом для нашей индустрии по сравнению с другими индустриями", - признает Бемс. Он считает, что компания может создавать в Латвии продукты международного уровня, одновременно сохраняя конкурентоспособные расходы.
Сложная технология, простое использование
Продукты Sonarworks технологически сложны, однако цель компании - добиться противоположного в пользовательском опыте, чтобы технология была для человека максимально простой. Именно здесь возникает один из парадоксов, который Бемс видит в работе компании - чем более простой продукт хотят предоставить пользователю, тем более сложным он становится технологически. "Если вы хотите, чтобы пользователям нужно было делать как можно меньше, тогда вам нужно максимально многое автоматизировать в самом продукте. Этот продукт должен стать намного интеллектуальнее, чтобы пользователям было легче им пользоваться". Для разработки таких продуктов необходимы существенные инвестиции в исследования и дизайн продуктов. Компания каждый год инвестирует в исследования, чтобы технологии продолжали развиваться.
Скорее угроза, чем возможность
Искусственный интеллект сейчас является одним из важнейших факторов изменений и в музыкальной индустрии. Sonarworks сама использует и развивает продукты, связанные с искусственным интеллектом, однако Бемс осторожно оценивает общее влияние искусственного интеллекта на отрасль. "Наверное, в контексте нашей индустрии я скорее сказал бы, что искусственный интеллект - это угроза", - признает руководитель компании. Причина заключается не только в развитии технологий как таковом. По мнению Бемса, искусственный интеллект уже напрямую влияет на работу людей в музыкальной индустрии, сокращая потребность в отдельных специалистах.
"На нашу индустрию в целом, я бы сказал, искусственный интеллект влияет негативно. В том смысле, что он в значительной степени уничтожает эту индустрию, потому что отнимает работу у многих людей, работающих в нашей индустрии".
У этих изменений есть и экономическое влияние. Если у работающих в отрасли людей меньше работы и доходов, сокращаются и возможности инвестировать в студии, аудиотехнику и другие связанные с отраслью продукты.
Новый продукт - следующее большое испытание
Одним из новейших направлений развития Sonarworks является Virtual Monitoring PRO. Компания возлагает на этот продукт большие надежды, однако Бемс подчеркивает, что запуск нового продукта всегда связан с риском, поскольку даже очень хорошая технология может не получить понимания и спроса со стороны пользователей. "Этот продукт очень, в какой-то степени, радикально новый. Это совершенно новый тип концепции как с технологической точки зрения, так и с точки зрения продукта", - рассказывает Бемс. Сейчас продукт все еще находится на ранней стадии, и только рынок покажет, насколько успешным окажется новое решение. "Мы возлагаем на него очень большие надежды, но время еще покажет, как этот продукт пойдет, потому что с новыми концепциями продуктов на рынке всегда есть риск, что пользователь может его не понять", - признает руководитель компании. Именно поэтому Sonarworks перед выходом продукта на рынок использует поэтапный процесс тестирования. Сначала проверяется сама идея, когда представители компании разговаривают с потенциальными пользователями и пытаются понять, решает ли продукт вообще актуальную для них проблему. Затем создается прототип, который снова тестируют конечные пользователи. Наблюдают за тем, как они понимают продукт, как с ним работают и действительно ли технология дает ожидаемый результат.
Следующий шаг
Опыт Sonarworks показывает, что создание глобальной технологической компании из Латвии основывается не только на одной удачной идее. Для этого необходимы длительные исследования, способность принимать рискованные решения, инвестировать в продукт даже тогда, когда результат еще не гарантирован, и быть готовыми признать, что часть из опробованного не сработает. Поэтому следующий этап роста Sonarworks - это уже не история о том, как доказать, что латвийская компания может стать глобальной. Этот этап посвящен тому, сможет ли компания несколько раз повторить модель успеха своего первого продукта и из одного успешного решения создать международный портфель продуктов. Sonarworks уже достигла позиции лидера в конкретной нише, поэтому следующий шаг - использовать технологическую компетенцию компании, бренд и международную клиентскую базу для создания новых продуктов.