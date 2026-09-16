В поисках решения проблемы компания стала глобальным технологическим бизнесом: история Sonarworks

Одним из новейших направлений развития Sonarworks является Virtual Monitoring PRO. Компания возлагает на этот продукт большие надежды, однако Бемс подчеркивает, что запуск нового продукта всегда связан с риском, поскольку даже очень хорошая технология может не получить понимания и спроса со стороны пользователей. "Этот продукт очень, в какой-то степени, радикально новый. Это совершенно новый тип концепции как с технологической точки зрения, так и с точки зрения продукта", - рассказывает Бемс. Сейчас продукт все еще находится на ранней стадии, и только рынок покажет, насколько успешным окажется новое решение. "Мы возлагаем на него очень большие надежды, но время еще покажет, как этот продукт пойдет, потому что с новыми концепциями продуктов на рынке всегда есть риск, что пользователь может его не понять", - признает руководитель компании. Именно поэтому Sonarworks перед выходом продукта на рынок использует поэтапный процесс тестирования. Сначала проверяется сама идея, когда представители компании разговаривают с потенциальными пользователями и пытаются понять, решает ли продукт вообще актуальную для них проблему. Затем создается прототип, который снова тестируют конечные пользователи. Наблюдают за тем, как они понимают продукт, как с ним работают и действительно ли технология дает ожидаемый результат.