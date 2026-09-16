В поисках решения проблемы компания стала глобальным технологическим бизнесом: история Sonarworks
Фото: из личного архива
Первая выставка PRO Audio в Лос-Анджелесе в январе 2013 года. Сооснователи компании - Хелмут Бемс и Мартин Попелис.
В Латвии

В поисках решения проблемы компания стала глобальным технологическим бизнесом: история Sonarworks

Ieva Biķe

Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Латвийская технологическая компания Sonarworks когда-то создала свой первый продукт как решение конкретной проблемы аудиоиндустрии, однако за 12 лет компания выросла в технологическую компанию, известную на международном уровне. Сооснователь и руководитель компании Хелмутс Бемс подчеркивает: "Создание глобальной компании - это не результат одного удачного решения. Это череда попыток, ошибок, инвестиций и последовательной работы на протяжении десятилетия".

Сейчас Sonarworks находится в ситуации, когда первый продукт компании достиг такой позиции на рынке, о которой многим технологическим компаниям было бы трудно даже мечтать. "Наш первый продукт стал лидером рынка, у нас примерно 50% рынка в нашей специфической нише. Соответственно, в этой нише нам очень трудно расти, потому что сейчас мы просто стали там крупнейшим, крупнейшим игроком", - признает Хелмутс Бемс.

Это означает, что компании необходимо искать следующий источник роста. Ответ - новые продукты. От одного основного продукта компания постепенно переходит к более широкому портфелю продуктов, и до конца года планируется вывести на рынок уже пятый продукт. "Главное, что мы делаем, - мы продолжаем расти и расширяться, и сейчас за счет новых продуктов, просто новых продуктов, которые мы создаем", - так Бемс характеризует нынешнее направление компании.

Одной технологии недостаточно

Конкурентное преимущество Sonarworks Хелмутс Бемс видит не только в хорошем маркетинге или удачном позиционировании продукта. В основе компании лежит так называемый подход deep tech, или глубоких технологий, когда компания сама проводит исследования и создает технологии, на основе которых затем строятся коммерческие продукты. "Главное, чем мы фундаментально отличаемся от других, - это уникальные технологии, которые мы сами развиваем, сами занимаемся исследованиями. И в определенных областях исследований мы как бы лучшие в мире", - рассказывает руководитель Sonarworks. Это означает, что в основе роста компании лежит не только идея нового продукта. Прежде чем продукт вообще попадет к клиенту, компании необходимо инвестировать в исследования, разработку и совершенствование технологии.

Фото: из личного архива
Первые тесты продукта в квартире в Пурвциемсе, 2012 год.
Первые тесты продукта в квартире в Пурвциемсе, 2012 год.

Однако одной технологии недостаточно. Опыт компании показывает, что не менее важна способность длительное время строить бренд и заботиться о пользовательском опыте.

"Уже 12 лет на рынке мы очень настойчиво продолжаем строить свой бренд. И мы очень о нем заботимся", - подчеркивает Хелмутс Бемс.

Он признает, что любой компании рано или поздно приходится сталкиваться с ситуациями, когда в продукте что-то не получилось, например возникают технические проблемы, ошибки, неподходящая цена или недостаточная поддержка клиентов. Однако именно отношение к таким ситуациям формирует репутацию компании.

Первый большой "скачок" - доверие пользователей

В истории международного роста Sonarworks нет одного конкретного события, которое можно было бы назвать единственной формулой успеха. Руководитель компании считает, что результат сложился благодаря множеству решений и действий на протяжении 12 лет. Однако один этап был особенно важным - это первые пользователи компании. Еще до того, как продукт был полностью готов, им начали пользоваться профессионалы отрасли с высокой репутацией. В аудиоиндустрии это оказалось очень важным, поскольку в этой сфере на выбор пользователей в значительной степени влияют люди, которым доверяют в отрасли. "Нашими первыми пользователями, когда продукт еще практически находился на стадии тестирования, были самые видные люди в индустрии", - признает Бемс. По его мнению, для аудиоиндустрии характерна особая зависимость от так называемых opinion leaders, или лидеров мнений. Людям, которые только начинают пользоваться какой-либо технологией, часто требуется много времени, чтобы понять, как она работает и как ее правильно использовать. Поэтому они ищут рекомендации опытных профессионалов.

"Поскольку мы очень быстро добрались до самых узнаваемых людей в индустрии, мы очень быстро получили от них первый шаг, а затем все остальное постепенно последовало, потому что эта индустрия очень сильно основывается на мнениях известных пользователей", - рассказывает Бемс.

Этот первоначальный кредит доверия помог компании быстро повысить узнаваемость. Руководитель компании вспоминает, что вскоре после запуска первого продукта один из важнейших отраслевых журналов поместил его на обложку с крупным заголовком о революции. "Для любого человека из маркетинга было бы мечтой добиться чего-то подобного, у нас это произошло очень, очень быстро. И соответственно, мы как-то очень быстро создали узнаваемость бренда, и это, я думаю, очень далеко нас привело", - признает Бемс.

Фото: из личного архива
Награда Sound On и обложка журнала как сюрприз.
Награда Sound On и обложка журнала как сюрприз.

Америка как главный рынок

Глобальный рост в случае Sonarworks означает работу на рынке, центр которого находится за тысячи километров от Латвии. Крупнейшим рынком компании являются Соединенные Штаты Америки, за ними следуют Великобритания и Япония. Это страны, которые играют значительную роль в мировой музыкальной и аудиоиндустрии. В долгосрочной перспективе компания также видит потенциал в Китае. Сейчас рынок там переживает более сложную экономическую ситуацию, однако Бемс считает, что аудио- и музыкальная индустрия Китая по-прежнему обладает значительным потенциалом роста.

Работа на глобальном рынке одновременно означает и необходимость физически присутствовать в центрах индустрии. И здесь преимущества Латвии сочетаются с очень практическим вызовом - расстоянием. "Мы много времени проводим в Америке. Сейчас наша узнаваемость в Лос-Анджелесе определенно намного выше, чем в Риге, потому что мы много времени проводим там", - признает Бемс. Однако регулярные перелеты в Соединенные Штаты Америки - непростое решение. Между Латвией и западным побережьем Соединенных Штатов Америки около 11 часов разницы во времени, и частые поездки становятся существенной нагрузкой для команды.

Ситуация в Латвии сравнительно благоприятная

Для глобальной технологической компании Латвия одновременно является и преимуществом, и ограничением. Преимуществом является уровень расходов, который позволяет обеспечить конкурентоспособное соотношение между вложениями и результатом. Ограничение же заключается в том, что Латвия не находится в эпицентре той индустрии, в которой работает компания. Бемс считает, что именно в сфере аудио- и музыкальных технологий ситуация в Латвии сравнительно благоприятная. В случае Sonarworks у Латвии есть существенное преимущество - компания может развивать сложные технологии, не находясь в одном из самых дорогих технологических центров мира. "Учитывая тот факт, что в Латвии развилась целая индустрия аудио- и музыкальных технологий, если у нас есть очень сильный кластер таких компаний, то в целом я бы сказал, что, вероятно, Латвия скорее является благоприятным местом для нашей индустрии по сравнению с другими индустриями", - признает Бемс. Он считает, что компания может создавать в Латвии продукты международного уровня, одновременно сохраняя конкурентоспособные расходы.

Сложная технология, простое использование

Продукты Sonarworks технологически сложны, однако цель компании - добиться противоположного в пользовательском опыте, чтобы технология была для человека максимально простой. Именно здесь возникает один из парадоксов, который Бемс видит в работе компании - чем более простой продукт хотят предоставить пользователю, тем более сложным он становится технологически. "Если вы хотите, чтобы пользователям нужно было делать как можно меньше, тогда вам нужно максимально многое автоматизировать в самом продукте. Этот продукт должен стать намного интеллектуальнее, чтобы пользователям было легче им пользоваться". Для разработки таких продуктов необходимы существенные инвестиции в исследования и дизайн продуктов. Компания каждый год инвестирует в исследования, чтобы технологии продолжали развиваться.

Скорее угроза, чем возможность

Искусственный интеллект сейчас является одним из важнейших факторов изменений и в музыкальной индустрии. Sonarworks сама использует и развивает продукты, связанные с искусственным интеллектом, однако Бемс осторожно оценивает общее влияние искусственного интеллекта на отрасль. "Наверное, в контексте нашей индустрии я скорее сказал бы, что искусственный интеллект - это угроза", - признает руководитель компании. Причина заключается не только в развитии технологий как таковом. По мнению Бемса, искусственный интеллект уже напрямую влияет на работу людей в музыкальной индустрии, сокращая потребность в отдельных специалистах.

"На нашу индустрию в целом, я бы сказал, искусственный интеллект влияет негативно. В том смысле, что он в значительной степени уничтожает эту индустрию, потому что отнимает работу у многих людей, работающих в нашей индустрии".

У этих изменений есть и экономическое влияние. Если у работающих в отрасли людей меньше работы и доходов, сокращаются и возможности инвестировать в студии, аудиотехнику и другие связанные с отраслью продукты.

Фото: из личного архива
Команда Sonarworks у стенда на выставке NAMM Show, 2025 год.
Команда Sonarworks у стенда на выставке NAMM Show, 2025 год.

Новый продукт - следующее большое испытание

Одним из новейших направлений развития Sonarworks является Virtual Monitoring PRO. Компания возлагает на этот продукт большие надежды, однако Бемс подчеркивает, что запуск нового продукта всегда связан с риском, поскольку даже очень хорошая технология может не получить понимания и спроса со стороны пользователей. "Этот продукт очень, в какой-то степени, радикально новый. Это совершенно новый тип концепции как с технологической точки зрения, так и с точки зрения продукта", - рассказывает Бемс. Сейчас продукт все еще находится на ранней стадии, и только рынок покажет, насколько успешным окажется новое решение. "Мы возлагаем на него очень большие надежды, но время еще покажет, как этот продукт пойдет, потому что с новыми концепциями продуктов на рынке всегда есть риск, что пользователь может его не понять", - признает руководитель компании. Именно поэтому Sonarworks перед выходом продукта на рынок использует поэтапный процесс тестирования. Сначала проверяется сама идея, когда представители компании разговаривают с потенциальными пользователями и пытаются понять, решает ли продукт вообще актуальную для них проблему. Затем создается прототип, который снова тестируют конечные пользователи. Наблюдают за тем, как они понимают продукт, как с ним работают и действительно ли технология дает ожидаемый результат.

Фото: из личного архива
Презентации прототипов нового продукта в январе этого года в Лос-Анджелесе.
Презентации прототипов нового продукта в январе этого года в Лос-Анджелесе.

Следующий шаг

Опыт Sonarworks показывает, что создание глобальной технологической компании из Латвии основывается не только на одной удачной идее. Для этого необходимы длительные исследования, способность принимать рискованные решения, инвестировать в продукт даже тогда, когда результат еще не гарантирован, и быть готовыми признать, что часть из опробованного не сработает. Поэтому следующий этап роста Sonarworks - это уже не история о том, как доказать, что латвийская компания может стать глобальной. Этот этап посвящен тому, сможет ли компания несколько раз повторить модель успеха своего первого продукта и из одного успешного решения создать международный портфель продуктов. Sonarworks уже достигла позиции лидера в конкретной нише, поэтому следующий шаг - использовать технологическую компетенцию компании, бренд и международную клиентскую базу для создания новых продуктов.

Темы

ВеликобританияЯпонияЛатвияИскусственный интеллектАмерикаБизнес в движении

Другие сейчас читают