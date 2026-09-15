KNAB завел дела на партии за агитацию без уведомлений и "безымянные" плакаты
Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) начало административные дела сразу по трем эпизодам предвыборной гонки: одна партия "забыла" уведомить о своей агитации, а две другие развесили в общественных местах плакаты без указания того, кто за них заплатил.
Названия этих политических организаций бюро не раскрывает.
Кроме того, KNAB продолжает проверять соответствие действий, предпринятых 7 августа представителями объединения партий "Объединенный список", в том числе кандидатом на пост премьер-министра Андрисом Кулбергсом, требованиям закона о предвыборной агитации.
KNAB также проверит, не использовались ли в агитации административные ресурсы.
С начала периода предвыборной агитации до 14 сентября БПБК получило 91 сигнал о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. 12 из них связаны с возможным использованием административных ресурсов в предвыборной агитации, остальные - с возможной скрытой агитацией и другими нарушениями установленных ограничений. В настоящее время БПБК продолжает проверку трети полученных сигналов. На данный момент существенных нарушений не выявлено, сообщили в бюро.
Ранее сообщалось, что 6 июня в Латвии начался официальный период предвыборной агитации перед выборами в 15-й Сейм, который продлится до дня выборов.
В этот период агитаторы, средства массовой информации и другие вовлеченные стороны должны соблюдать установленный порядок проведения предвыборной агитации, а также ограничения и запреты, установленные законом о предвыборной агитации.