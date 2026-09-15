KNAB завел дела на партии за агитацию без уведомлений и "безымянные" плакаты

С начала периода предвыборной агитации до 14 сентября БПБК получило 91 сигнал о возможных нарушениях закона о предвыборной агитации. 12 из них связаны с возможным использованием административных ресурсов в предвыборной агитации, остальные - с возможной скрытой агитацией и другими нарушениями установленных ограничений. В настоящее время БПБК продолжает проверку трети полученных сигналов. На данный момент существенных нарушений не выявлено, сообщили в бюро.