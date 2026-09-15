Военные, техника и блокпосты в Риге: что будет происходить в столице с 16 по 20 сентября
С 16 по 20 сентября в Риге будет необычно много военных: по улицам пройдет техника, появятся блокпосты и заграждения, будут летать дроны и военные самолеты, а на Островном мосту возможны ограничения движения.
С 16 по 20 сентября в Риге пройдет активная фаза военных учений Namejs 2026. Жители столицы увидят военнослужащих и военную технику, в отдельных местах появятся учебные контрольные пункты и противомобильные заграждения, а в небе будут выполняться полеты беспилотников и военных самолетов. В Рижской думе подчеркивают, что вся военная активность, которую жители увидят в городе, заранее запланирована и не связана с реальной угрозой.
Наиболее интенсивные мероприятия пройдут в районах Петерсала-Андрейсала, Браса, Чиекуркалнс, Тейка, Межциемс, Торнякалнс, Зиепниеккалнс, Болдерая, Даугавгрива и Сала.
В учениях примут участие военнослужащие Национальных вооруженных сил Латвии, Земессардзе и союзных стран. Кроме того, к отдельным мероприятиям будут привлечены Государственная полиция, Рижская муниципальная полиция, муниципальные учреждения и предприятия.
На Новой Тейке появится учебный блокпост
Вечером 16 сентября примерно с 20.00 на Новой Тейке, в районе улицы Ропажу, 6, начнется установка элементов учебного противомобильного заграждения и контрольного пункта. В муниципалитете объясняют, что такие элементы используются для тренировки способности контролировать и при необходимости ограничивать движение транспорта с помощью различных препятствий и контрольных пунктов.
18 сентября учения пройдут также на территории биологической очистной станции "Даугавгрива" предприятия Rīgas ūdens на улице Дзинтару, 60. Там будут отрабатывать защиту критически важного объекта инфраструктуры.
Наиболее активная фаза на этом объекте запланирована утром. Жителям Болдераи и Даугавгривы следует быть готовыми к усиленному присутствию военных и военной техники.
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В отдельных эпизодах в светлое время суток будут использоваться имитационные средства, поэтому возможно повышение уровня шума. Ночью повышенный шум не планируется.
На Островном мосту возможны ограничения движения
Во время учений по Риге будет перемещаться военный транспорт и бронетехника, а также будут выполняться полеты беспилотников.
В ночь с 18 на 19 сентября учебные мероприятия пройдут и на Островном мосту. С 22.00 18 сентября до 7.00 19 сентября совместно с Государственной полицией будут отрабатывать установку и работу контрольных постов.
Водителям в это время следует учитывать возможное замедление движения и кратковременные ограничения.
В Риге также проведут эвакуацию жителей
18 и 19 сентября в городе пройдут практические учения по эвакуации населения.
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Участники соберутся на бульваре Александра Грина возле парка Узварас, после чего автобусами их доставят в Рижскую среднюю школу "Аркадия" на улице Мелнсила, 6. Там будет развернут учебный эвакуационный центр.
Во время учений проверят организацию сбора людей, их транспортировку, регистрацию и прием в эвакуационном центре, а также взаимодействие различных служб и учреждений. Завершить этот этап планируется утром 19 сентября.
В тот же день в парке Узварас пройдет эпизод учений по медицинской эвакуации с участием вертолета. Он будет использовать официально утвержденную площадку для посадки. На время мероприятия соответствующая территория будет огорожена в целях безопасности.
Кроме того, в разных районах Риги во время учений могут появляться другие контрольные пункты, препятствия и элементы военной тренировки.
Цель Namejs 2026 - проверить и улучшить способность Национальных вооруженных сил, союзников, государственных и муниципальных учреждений скоординированно действовать в случае угрозы государству.
Особое внимание уделяется взаимодействию военных и гражданских структур, непрерывности работы критически важных услуг, функционированию системы гражданской обороны и действиям в условиях гибридной угрозы.
Рижское самоуправление призывает жителей во время учений следить за информацией в официальных каналах Рижской думы и Национальных вооруженных сил и не доверять непроверенным сообщениям в социальных сетях.