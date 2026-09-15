Военные, техника и блокпосты в Риге: что будет происходить в столице с 16 по 20 сентября

С 16 по 20 сентября в Риге пройдет активная фаза военных учений Namejs 2026. Жители столицы увидят военнослужащих и военную технику, в отдельных местах появятся учебные контрольные пункты и противомобильные заграждения, а в небе будут выполняться полеты беспилотников и военных самолетов. В Рижской думе подчеркивают, что вся военная активность, которую жители увидят в городе, заранее запланирована и не связана с реальной угрозой.