"День без автобусов" в Латвии - 16 сентября отменят почти 5000 рейсов. Что делать пассажирам?

Кроме того, некоторые перевозчики сохранят коммерческие рейсы, которые не получают государственных дотаций. Например, Liepājas autobusu parks 16 сентября выполнит из Лиепаи в Ригу только рейсы в 11.10 и 16.00, а из Риги в Лиепаю - в 11.00 и 15.40.