"День без автобусов" в Латвии - 16 сентября отменят почти 5000 рейсов. Что делать пассажирам?
В среду, 16 сентября, почти 100 000 жителей Латвии могут остаться без привычного автобусного сообщения: перевозчики отменят около 5000 региональных рейсов. Школы и больницы уже объяснили, что делать пассажирам.
По всей Латвии в среду, 16 сентября, пройдет акция протеста пассажирских перевозчиков "День без регионального общественного транспорта". В этот день региональные автобусы, участвующие в акции, не выйдут на маршруты. Пассажирам придется искать альтернативные способы передвижения.
Из-за акции будет отменено почти 5000 региональных автобусных рейсов. Ожидается, что проблемы с транспортом затронут около 100 000 пассажиров в Курземе, Земгале, Видземе, Селии и Латгале.
Практически все самоуправления распространили для жителей одинаковые предупреждения. Перевозчики заявляют, что протест связан с критической ситуацией в отрасли, недостаточным государственным финансированием и решениями, которые, по их мнению, ставят под угрозу качество общественного транспорта.
При этом полностью остановлено автобусное сообщение будет не везде.
Какие автобусы все же будут ходить
В акции не участвуют два региональных перевозчика - CATA, обслуживающий Цесис, Лимбажи и Сигулду, и Latvijas sabiedriskais autobuss, работающий в окрестностях Салдуса и Кулдиги, а также на части территории Рижского региона.
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Однако в этих районах работают и другие перевозчики, участвующие в акции, поэтому пассажирам рекомендуется особенно внимательно проверить расписание конкретного рейса.
Например, Саулкрастское краевое самоуправление сначала сообщило, что 16 сентября региональные автобусы VTU Valmiera не будут ходить, но затем отозвало эту информацию. Оказалось, что Саулкрастский край обслуживает NordBus, который в акции не участвует. То же касается Лимбажского края.
Кроме того, некоторые перевозчики сохранят коммерческие рейсы, которые не получают государственных дотаций. Например, Liepājas autobusu parks 16 сентября выполнит из Лиепаи в Ригу только рейсы в 11.10 и 16.00, а из Риги в Лиепаю - в 11.00 и 15.40.
В крупных городах, включая Ригу, Лиепаю и Валмиеру, городской общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Автобусы, трамваи и троллейбусы отменять не будут. Поезда Vivi также продолжат курсировать по расписанию.
Школьные автобусы отменять не будут
Муниципальные школьные автобусы продолжат работу. Поэтому дети, которые пользуются именно школьным транспортом, смогут добраться до учебных заведений.
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Сложнее придется школьникам, которые обычно ездят на обычных региональных автобусах. Самоуправления сообщили, что при невозможности добраться до школы для таких детей будет организовано дистанционное обучение.
Например, Бауcкий край сообщил, что при необходимости образовательные учреждения обеспечат учебный процесс дистанционно. Аналогичную информацию распространило Управление образования Талсинского края.
Некоторые самоуправления решили организовать дополнительные школьные рейсы. В Валкском крае 16 сентября школьный транспорт будет отправляться из Вийциемса в 7.30, а обратно из Валки - в 15.20 и 15.25 с указанными в сообщении остановками.
Тем, у кого назначен прием у врача, советуют связаться с больницей
Отдельная проблема касается людей, у которых на 16 сентября назначены приемы у врачей или другие важные визиты.
Медицинские учреждения рекомендуют заранее оценить альтернативные варианты поездки. Если добраться до больницы невозможно, следует связаться с конкретным учреждением и договориться о переносе приема.
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Стренчская психоневрологическая больница также призвала пациентов, которые планировали пользоваться региональным автобусом, заранее искать другой транспорт. Если это невозможно, пациенту следует связаться с больницей и перенести визит на другое время.
Что будет с уже купленными билетами
Многие пассажиры заранее приобрели билеты на автобусы на 16 сентября. В Управлении автомобильного транспорта напоминают, что пассажир имеет право обратиться к перевозчику для возмещения прямых убытков, если они возникли из-за задержки или отмены рейса и билет на него был куплен.
Предварительно приобретенные билеты можно вернуть в соответствии с правилами места их покупки.
Если билет был куплен в кассе автовокзала, вернуть его можно там же. Если билет приобретался через интернет, возврат необходимо оформить на соответствующем сайте.
Таким образом, 16 сентября пассажирам региональных автобусов в первую очередь стоит проверить конкретный рейс, выяснить, участвует ли перевозчик в акции, и заранее продумать альтернативный способ поездки.