Трагедия в многоэтажном доме в Елгаве - мужчина упал на козырек над входом и погиб

Жительница дома Инесе рассказала, что за несколько часов до трагедии, около 18.00, мужчина пытался набрать код на двери подъезда, поскольку у него не было чипа для входа. Женщина возвращалась из магазина, и мужчина пошел за ней, чтобы попасть внутрь. "Вошли вместе, я впереди, и не знаю, куда он исчез. Был выпивший, да. Не то чтобы шатался, но было видно. Вместе мы не ехали", - рассказала Инесе.