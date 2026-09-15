Трагедия в многоэтажном доме в Елгаве - мужчина упал на козырек над входом и погиб
Мужчина выпал с лоджии лестничной клетки многоэтажки в Елгаве и погиб. Очевидцы рассказали о его состоянии незадолго до трагедии, а жильцы теперь пытаются понять, что произошло.
В Елгаве в субботу около 21.00 возле одного из многоквартирных домов медики пытались спасти мужчину примерно 39 лет, который выпал из лоджии лестничной клетки и упал на козырек над входом. К сожалению, мужчина погиб.
Как рассказала передаче "Degpunktā" мать одного из метных жителей, ее сын услышал крик и звук падения. При этом он не смог сказать, был ли погибший в момент падения один или находился с кем-то.
Жительница дома Инесе рассказала, что за несколько часов до трагедии, около 18.00, мужчина пытался набрать код на двери подъезда, поскольку у него не было чипа для входа. Женщина возвращалась из магазина, и мужчина пошел за ней, чтобы попасть внутрь. "Вошли вместе, я впереди, и не знаю, куда он исчез. Был выпивший, да. Не то чтобы шатался, но было видно. Вместе мы не ехали", - рассказала Инесе.
Старший по дому подтвердил передаче, что мужчина в этом доме не жил, а приходил в гости к одному из друзей. Других подробностей о случившемся он сообщить не смог.
Тем временем вокруг обстоятельств смерти мужчины пока существует несколько неофициальных версий. Среди них - влияние алкоголя, неосторожность или возможный конфликт. В "Degpunktā" отмечают, что случайное падение через перила лоджии в трезвом состоянии кажется маловероятным: для человека среднего роста ограждение находится примерно на уровне груди.
Точные обстоятельства произошедшего предстоит установить правоохранительным органам.