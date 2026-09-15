Истребители НАТО сбили беспилотник над Литвой: дрон прилетел со стороны Беларуси

В последнее время страны Балтии регулярно сообщают о залетах беспилотников на свои территории. В мае истребитель НАТО сбил над Эстонией украинский беспилотник. Это был первый случай перехвата иностранного беспилотника в воздушном пространстве одной из стран Балтии силами воздушного патрулирования НАТО.