Истребители НАТО сбили беспилотник над Литвой: дрон прилетел со стороны Беларуси
Истребители НАТО впервые сбили беспилотник, залетевший в воздушное пространство Литвы. Дрон прилетел со стороны Беларуси и упал возле Каунасского водохранилища - президент страны поблагодарил союзников за молниеносную реакцию.
Истребители НАТО сбили беспилотник над Литвой, сообщил во вторник утром президент страны Гитанас Науседа. "Беспилотник, который только что вошел в воздушное пространство Литвы, был уничтожен реактивными истребителями НАТО", - заявил Науседа на платформе X. "Я благодарю персонал альянса за быструю реакцию", - написал Науседа.
"В то время как Россия усиливает свою агрессию против Украины, такая готовность жизненно важна для нашего региона. Вместе с нашими союзниками по НАТО Литва будет защищать свое воздушное пространство", - добавил Науседа.
Литовское общественное радио LRT со ссылкой на данные Национального центра управления кризисами сообщило, что беспилотник прилетел со стороны Беларуси и двигался в западном направлении. Он упал в сельской местности возле Каунасского водохранилища в центральной части страны.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в публикации в X поблагодарил союзников за помощь в обеспечении безопасности. "Это лучший пример единства и решимости альянса на практике, который посылает четкий сигнал: НАТО бдителен, полон решимости и находится в состоянии готовности", - добавил Будрис.
Литва граничит с российской Калининградской областью (Кенигсбергом), а также с союзником России Беларусью. Страна ощущает особую угрозу с тех пор, как Россия в феврале 2022 года начала полномасштабное вторжение в Украину.
В последнее время страны Балтии регулярно сообщают о залетах беспилотников на свои территории. В мае истребитель НАТО сбил над Эстонией украинский беспилотник. Это был первый случай перехвата иностранного беспилотника в воздушном пространстве одной из стран Балтии силами воздушного патрулирования НАТО.
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Военная разведка Литвы располагает информацией о том, что Россия может рассматривать возможность нападения на критически важную инфраструктуру стран Балтии.
Вооруженные силы Германии, Бундесвер, в настоящее время формируют в Литве немецкую военную бригаду. Ожидается, что это подразделение, способное к самостоятельному развертыванию и насчитывающее 4800 военнослужащих, достигнет оперативной готовности к 2027 году.