Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:07
Во вторник временами сквозь облака будет светить солнце
Во вторник, после того как рассеется туман, небо над Латвией будет частично затянуто облаками, но временами будет светить солнце, прогнозируют синоптики.
Местами возможен кратковременный дождь. Ветер ожидается слабый, в Курземе - также умеренный юго-западный. Температура воздуха повысится до +16...+20 градусов.
В Риге обойдется без осадков, будет дуть слабый ветер, солнце прогреет воздух до +19 градусов.