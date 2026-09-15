Во вторник временами сквозь облака будет светить солнце
Фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Во вторник временами сквозь облака будет светить солнце

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Во вторник, после того как рассеется туман, небо над Латвией будет частично затянуто облаками, но временами будет светить солнце, прогнозируют синоптики.

Местами возможен кратковременный дождь. Ветер ожидается слабый, в Курземе - также умеренный юго-западный. Температура воздуха повысится до +16...+20 градусов.

В Риге обойдется без осадков, будет дуть слабый ветер, солнце прогреет воздух до +19 градусов.

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