"Хотели распродать airBaltic по частям". Почему авиакомпания отказалась от прежнего финансового плана
airBaltic отказалась от одного из самых обсуждаемых планов спасения и выбрала совершенно другой путь. Теперь судьба компании во многом будет зависеть от решения американского суда и нового финансирования на сотни миллионов евро.
airBaltic отказалась от обсуждавшегося в последнее время плана промежуточного финансирования. Он предполагал получение согласия нынешних кредиторов на новый заем в размере 257 млн евро под обеспечение тем же залогом и со ставкой 25%.
Вместо этого компания объявила о другом сценарии, который, как выяснилось, параллельно готовился в большой секретности. airBaltic обратилась в американский суд по делам о банкротстве с заявлением о реструктуризации своих финансовых обязательств
По сути, такой механизм похож на латвийский процесс правовой защиты, когда компания получает защиту от требований кредиторов о начале процедуры неплатежеспособности.
Одновременно airBaltic договорилась о привлечении нового финансирования в размере 350 млн евро от нескольких международных финансовых структур. Ожидается, что процентная ставка составит около 12%.
Заместитель председателя совета airBaltic Юргис Седлениекс признает, что сам по себе выбор такой процедуры еще не гарантирует успеха.
"Будет честно сказать, что сам по себе выбор этого процесса не гарантирует успешного результата. Но, во-первых, у нас есть компетентная команда во главе с опытным руководителем Эрно Хилденом, который недавно уже прошел через подобную успешную процедуру в другой европейской авиакомпании", - заявил он.
Речь идет о скандинавской SAS, которая уже завершила подобную реструктуризацию. При этом председатель правления airBaltic Эрно Хилден не хочет проводить между двумя компаниями слишком прямые параллели.
Теперь airBaltic должна дождаться решения американского суда по своему плану, включая привлечение 350 млн евро. После этого последует план реорганизации. Ожидается, что весь процесс может завершиться к середине следующего года и будет проходить под надзором суда и новых кредиторов.
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"Очевидно, что нам нужны решения для долгосрочных проблем компании. В их основе лежат слабая структура капитала и отдельные договорные обязательства, которые мы продолжаем нести с собой", - заявил Хилден.
Почему же airBaltic отказалась от прежнего плана промежуточного финансирования? Премьер-министр заявил, что по меньшей мере часть нынешних держателей облигаций была больше заинтересована в том, чтобы распродать airBaltic по частям. При этом новые кредиторы, среди которых упоминаются Barclays и Morgan Stanley, в случае неудачи окажутся первыми в очереди на активы компании.
После объявленных решений с политической повестки пока снят вопрос о немедленном дополнительном вложении государственных средств в airBaltic. Однако это касается только краткосрочной перспективы. В дальнейшем выход из нынешнего плана предполагает приход нового инвестора в капитал авиакомпании. Если государство захочет сохранить влияние на airBaltic, скорее всего, ему придется участвовать в софинансировании.
Министр сообщения Рихард Козловскис подчеркнул, что государство сохраняет возможность участвовать в принятии окончательных решений.
"Это определенно дает нам такую возможность, но не обязывает нас. Если компания успешно пройдет процесс реструктуризации и стабилизации, у государства в любом случае останется возможность сказать свое последнее слово. Государство точно не отстранено от принятия окончательных решений. Такая возможность будет, но уже позже", - заявил министр.
При этом реструктуризация не влияет на повседневную работу авиакомпании. airBaltic продолжает выполнять рейсы.