"Хотели распродать airBaltic по частям". Почему авиакомпания отказалась от прежнего финансового плана

"Будет честно сказать, что сам по себе выбор этого процесса не гарантирует успешного результата. Но, во-первых, у нас есть компетентная команда во главе с опытным руководителем Эрно Хилденом, который недавно уже прошел через подобную успешную процедуру в другой европейской авиакомпании", - заявил он.