До конца 2026 года на Кундзиньсале завершат сразу три крупных инфраструктурных проекта
Государственная компания Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) вместе с Рижским самоуправлением и управлением Рижского свободного порта представила ход строительства трех важных для развития Кундзиньсалы инфраструктурных объектов.
"Район Кундзиньсалы уже давно связан с промышленным развитием, производством и ростом порта. Устойчивое развитие невозможно без сотрудничества на всех этапах реализации проектов - от планирования до согласованного строительства. Одновременное развитие новых инфраструктурных объектов открывает значительно больше возможностей для привлечения частных инвестиций и будет способствовать более динамичному развитию района. Мы рады возможности поддержать эти изменения, одновременно обеспечив сотрудников контрольных служб современной и подходящей рабочей средой", - заявила член правления VNĪ Елена Гаврилова.
В комплексе пограничного контроля на Кундзиньсале уже завершено строительство ограждающих конструкций, установлена рентгеновская система для контроля грузов, а также солнечная электростанция, которая должна повысить энергетическую автономность объекта. Сейчас там ведутся внутренние отделочные работы и монтаж инженерных сетей.
На данный момент выполнено около 80% всех строительных работ. Здания планируется сдать в эксплуатацию до конца года, чтобы с апреля 2027 года службы могли начать полноценную работу на объекте.
"Развитие Кундзиньсалы показывает, как целевые инвестиции в крупную инфраструктуру создают новые возможности для всего города. Современная транспортная инфраструктура важна и для развития бизнеса, и для более удобной и безопасной повседневной жизни рижан. Такие проекты, которые связывают город с портом и улучшают транспортные потоки, позволяют укреплять конкурентоспособность Риги и одновременно сокращать ненужный поток тяжелого транспорта через центр. Мы продолжим реализовывать крупные проекты развития, потому что именно долгосрочное планирование и смелые инвестиции позволяют готовить Ригу к будущим вызовам", - отметил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.
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В этом году также планируется завершить совместный проект Рижского самоуправления и управления Рижского свободного порта по строительству транспортной эстакады от улицы Твайка до Кундзиньсалы. В эксплуатацию будет сдан новый мост через Саркандаугаву.
Этот объект не только масштабный, но и технически сложный - он состоит из восьми эстакад. Новый транспортный путепровод обеспечит прямое соединение Кундзиньсалы с сетью основных городских магистралей Риги, улучшит передвижение грузового и военного транспорта к портовым терминалам и обратно.
Кроме того, он должен укрепить деловую среду Кундзиньсалы, где одновременно развиваются устойчивая энергетика, современная промышленность и интеллектуальная логистика.
В сочетании с Восточной магистралью и Даудерсальским путепроводом новый объект позволит существенно сократить поток грузовиков через центр Риги и снизить нагрузку на городскую транспортную инфраструктуру.
Чтобы обеспечить удобный доступ автомобилей и пешеходов на Кундзиньсалу, а также развивать цифровую и автоматизированную логистику, по заказу управления Рижского свободного порта рядом с новой эстакадой построен один из самых современных в Европе портовых контрольно-пропускных пунктов.
Он обеспечит движение автомобилей по шести полосам, цифровой обмен данными о грузах, использование систем машинного зрения для идентификации транспорта и людей, а также интеграцию с информационными системами контрольных служб в рамках единого решения для безопасного доступа на территорию порта.
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Проект строительства транспортной эстакады реализуется при софинансировании Фонда сплочения Европейского союза. Общая стоимость проекта составляет 82,6 млн евро. Финансирование из Фонда сплочения, которое получает управление Рижского свободного порта, составляет 4,5 млн евро.
Еще 1,3 млн евро управление Рижского свободного порта вложило в строительство инфраструктуры нового контрольно-пропускного пункта.
На строительство комплекса пограничного контроля на Кундзиньсале привлечено финансирование из средств Механизма восстановления и устойчивости ЕС и государственного бюджета. Общая сумма составляет 39 134 316 евро.
Из средств Механизма восстановления и устойчивости на реализацию проекта выделено 15 437 180 евро, еще 23 697 136 евро составляет финансирование из государственного бюджета.