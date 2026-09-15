До конца 2026 года на Кундзиньсале завершат сразу три крупных инфраструктурных проекта

"Развитие Кундзиньсалы показывает, как целевые инвестиции в крупную инфраструктуру создают новые возможности для всего города. Современная транспортная инфраструктура важна и для развития бизнеса, и для более удобной и безопасной повседневной жизни рижан. Такие проекты, которые связывают город с портом и улучшают транспортные потоки, позволяют укреплять конкурентоспособность Риги и одновременно сокращать ненужный поток тяжелого транспорта через центр. Мы продолжим реализовывать крупные проекты развития, потому что именно долгосрочное планирование и смелые инвестиции позволяют готовить Ригу к будущим вызовам", - отметил председатель Рижской думы Виестурс Клейнбергс.