Скидки на электричество думают сохранить, пособия - увеличить. Что еще власти готовят для жителей к зиме

Однако за этой средней цифрой могут скрываться очень разные ситуации. В одном городе счет вырастет незначительно, а в другом повышение окажется куда болезненнее. Особенно сложно может быть пенсионерам, одиноким родителям, семьям с детьми и людям с низкими доходами, для которых даже несколько десятков дополнительных евро в месяц заметно меняют семейный бюджет.