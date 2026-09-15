Скидки на электричество думают сохранить, пособия - увеличить. Что еще власти готовят для жителей к зиме
Коалиционные партии в понедельник поддержали предложение Министерства климата и энергетики увеличить жилищное пособие на предстоящий отопительный сезон и расширить круг тех, кто сможет его получать. Одновременно власти хотят сохранить ежемесячную поддержку для защищенных потребителей электроэнергии.
В министерстве подчеркивают, что к зиме Латвия в целом готова: газа достаточно, доступность щепы после летнего пика спроса улучшилась, а ситуация на рынке гранул постепенно стабилизируется. Средний рост тарифов на централизованное отопление в сентябре по стране пока остается ниже 5%.
Однако за этой средней цифрой могут скрываться очень разные ситуации. В одном городе счет вырастет незначительно, а в другом повышение окажется куда болезненнее. Особенно сложно может быть пенсионерам, одиноким родителям, семьям с детьми и людям с низкими доходами, для которых даже несколько десятков дополнительных евро в месяц заметно меняют семейный бюджет.
Министр климата и энергетики Янис Витенбергс заявил, что признаков масштабного ценового кризиса сейчас нет, однако власти не хотят ждать момента, когда повышенные счета уже начнут приходить людям. По его словам, в отдельных сегментах рост цен все же может оказаться настолько серьезным, что некоторым домохозяйствам будет трудно самостоятельно оплачивать отопление и другие расходы на жилье.
Пособие может вырасти на 40-70 евро на человека
Сейчас жилищное пособие получают около 31 000 домохозяйств. Министерство вместе с Министерством благосостояния предлагает изменить коэффициенты, используемые при расчете пособия, на время отопительного сезона.
Это позволит увеличить выплаты тем, кто уже получает поддержку, а также даст возможность претендовать на нее тем, кто раньше не проходил по установленным критериям.
Читайте продолжение после рекламы
По прогнозам, право на помощь смогут получить еще примерно 28 000-38 000 домохозяйств. Размер поддержки при этом может увеличиться на 40-70 евро в месяц на одного члена домохозяйства.
Для одного человека это уже ощутимая прибавка. А если речь идет, например, о семье из трех человек, разница теоретически может составить от 120 до 210 евро в месяц, в зависимости от конкретного расчета и расходов на жилье.
На расширение программы предлагается выделить до 10 млн евро. Одновременно государство планирует увеличить свою долю софинансирования расходов самоуправлений до 50%, чтобы дополнительные выплаты не легли полностью на местные бюджеты.
Витенбергс подчеркнул, что помощь должна быть организована заранее, а не тогда, когда первые крупные зимние счета уже окажутся у людей на руках.
"За средними показателями нельзя не замечать тех групп населения и жителей отдельных населенных пунктов, для которых рост расходов будет особенно ощутимым и которым будет сложно самостоятельно оплачивать ежемесячные счета", - заявил министр.
Скидку на электричество хотят сохранить до конца года
Еще около 4 млн евро, сэкономленных в бюджете Министерства климата и энергетики, предлагается направить на поддержку защищенных потребителей электроэнергии.
Если предложение будет одобрено, до конца года для этих домохозяйств сохранится нынешняя ежемесячная скидка на электричество в размере примерно 20-25 евро.
Около 55%, или примерно 450 000 домохозяйств Латвии, получают тепло от централизованных систем теплоснабжения. Еще около 30% используют дрова, 8% - природный газ, 5% - гранулы, а остальные - другие виды отопления.
Читайте продолжение после рекламы
В сентябре средний тариф на тепло в Латвии составлял 86 евро за мегаватт-час, что примерно на 4% больше, чем в начале года. В крупных городах, на которые приходится более 85% централизованно поставляемого тепла, средний тариф был ниже - около 78 евро за мегаватт-час, или примерно на 2,5% выше прежнего уровня.
На первый взгляд рост выглядит умеренным. Но небольшие населенные пункты могут оказаться в совсем другой ситуации. Если местная система теплоснабжения зависит от одного вида топлива или топливо закупалось в период высоких цен, тариф может вырасти намного сильнее среднего показателя по стране.
Летом тонна гранул стоила почти 475 евро
Одной из самых напряженных тем этого года стал рынок гранул. После особенно холодного начала года жители Латвии и других стран Европы начали покупать топливо раньше обычного и сразу в больших объемах.
На фоне резкого роста спроса, увеличения производственных расходов и снижения доступности опилок цены пошли вверх. В июле в отдельных предложениях тонна гранул стоила почти 475 евро, а ждать поставку приходилось до шести недель.
Для человека, который привык заранее заказывать топливо на зиму, ситуация выглядела неприятно вдвойне: платить приходилось заметно больше, при этом еще и не было уверенности, что заказ доставят быстро.
Читайте продолжение после рекламы
К началу сентября рынок немного успокоился. Гранулы снова стали свободно доступны, а цена снизилась примерно до 330 евро за тонну. Это все еще выше уровня прошлого лета, но уже значительно ниже летнего пика.
Министерство также попросило Центр защиты прав потребителей и Совет по конкуренции усилить надзор за рынком, договорилось с Latvijas valsts meži об увеличении доступности биотоплива и вместе с отраслью начало добровольную инициативу по добросовестному производству гранул.
С газом ситуация спокойнее
С природным газом ситуация сейчас выглядит стабильнее. По состоянию на 11 сентября в Инчукалнском подземном газохранилище находилось 11,5 тераватт-часа газа, в том числе 1,8 TWh государственных резервов безопасности. Для сравнения, вся Латвия за год потребляет около 8 TWh газа, а непосредственно домохозяйства - примерно 1 TWh.
Иными словами, физического дефицита газа в предстоящем отопительном сезоне министерство сейчас не ожидает. Поставщики также сообщили, что доступность газа опасений не вызывает и обязательства перед клиентами будут выполнены.
По оценке министерства, по сравнению с энергетическим кризисом 2022 года отрасль теплоснабжения сегодня гораздо лучше подготовлена. За последние годы предприятия вкладывали средства в использование разных видов топлива, что позволяет меньше зависеть от резких скачков цены какого-то одного энергоресурса.
Читайте продолжение после рекламы
Тем не менее спокойная ситуация на уровне страны не означает, что каждый житель увидит в своем счете лишь небольшую прибавку. Именно эту разницу между "средней температурой" по стране и реальными расходами отдельных семей власти и пытаются закрыть дополнительной поддержкой.
Окончательное решение еще не принято. Для введения изменений потребуется поддержка Кабинета министров и Сейма.
Похожую схему Латвия уже использовала в начале этого года, когда затянувшиеся холода существенно увеличили расходы на жилье. Теперь власти рассчитывают принять меры заранее - до того, как холодная погода превратит нынешние прогнозы в конкретные суммы в ежемесячных счетах.