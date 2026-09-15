Дважды обманывал полицию: как экс-педагог 8 месяцев прятал разыскиваемую девочку у себя дома

Особое внимание в этой истории привлекло то, что дом Бинкли не впервые попадал в поле зрения правоохранителей. Согласно материалам дела, сотрудники полиции приезжали туда еще дважды во время поисков девушки. Оба раза мужчина якобы отказывался впускать их внутрь и утверждал, что подростка в доме нет. При этом, как следует из документов, ему было известно, что девушку официально разыскивают как пропавшую.