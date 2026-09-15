Дважды обманывал полицию: как экс-педагог 8 месяцев прятал разыскиваемую девочку у себя дома
16-летнюю жительницу американского штата Огайо, которую больше восьми месяцев искали родные и полиция, нашли живой спустя 263 дня после исчезновения. Девушка находилась в доме 48-летнего бывшего школьного учителя. Самое поразительное - правоохранители уже дважды приходили по этому адресу, но мужчина утверждал, что подростка у него нет.
Девушка исчезла 2 декабря 2025 года. По данным полиции, она ушла из учреждения в Колумбусе, где подростки могут временно жить в сложных жизненных обстоятельствах. В ориентировке указывалось, что в последний раз ее видели в серой толстовке и черных брюках. После этого след девушки потерялся.
Родные и полиция продолжали поиски месяцами. Все это время оставался открытым главный вопрос - где находится подросток и жива ли она вообще.
Перелом произошел только 21 августа 2026 года. Сотрудник, работавший совместно с Службой маршалов США, приехал к дому бывшего учителя Джоба Бинкли в городе Спрингфилд. Согласно судебным документам, на этот раз Бинкли признал, что девушка находится внутри, и позвал ее выйти. Так спустя 263 дня после исчезновения подростка нашли живой.
Особое внимание в этой истории привлекло то, что дом Бинкли не впервые попадал в поле зрения правоохранителей. Согласно материалам дела, сотрудники полиции приезжали туда еще дважды во время поисков девушки. Оба раза мужчина якобы отказывался впускать их внутрь и утверждал, что подростка в доме нет. При этом, как следует из документов, ему было известно, что девушку официально разыскивают как пропавшую.
Соседи также слышали разговоры о том, что исчезнувшая девушка может находиться именно там. Женщина, живущая через два дома от Бинкли, рассказывала, что сама пыталась заметить подростка возле дома - например, во дворе или ночью, - но ни разу ее не видела.
"Девять месяцев не знать, где твой ребенок. Жива ли она? Мертва? Все ли с ней в порядке? Я даже представить себе не могу, что чувствовала ее мать", - рассказала соседка.
Через несколько дней после обнаружения девушки, 27 августа, 48-летнему Джобу Бинкли предъявили обвинение во вмешательстве в осуществление опеки. Следствие утверждает, что он сознательно позволял разыскиваемой несовершеннолетней находиться в своем доме. Бинкли вину не признал. Сейчас он находится на свободе под залогом, а предварительное судебное заседание назначено на 30 сентября.
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Сам мужчина ранее работал учителем в школьном округе Спрингфилда. В ноябре 2024 года его отстранили от работы после появления вопросов относительно его профессионального общения с учениками. Школьный округ позднее заявил, что эти подозрения не подтвердились.
В январе 2025 года Бинкли снова отстранили, а уже в феврале уволили за нарушение правил, связанных с использованием технологий. В школьном округе заявили, что об истории с пропавшей 16-летней девушкой узнали уже после того, как мужчина перестал там работать.
После того как история получила широкую огласку, родственница девушки рассказала New York Post, что семья давно подозревала Бинкли и неоднократно указывала полиции на его дом. По ее словам, близкие считали, что мужчина мог оказывать на подростка сильное психологическое влияние.
Родственники также утверждают, что ранее уже передавали правоохранителям информацию, которая, по их мнению, указывала на возможное нахождение девушки в этом доме. Почему подростка удалось обнаружить только спустя более чем восемь месяцев, пока остается одним из главных вопросов этой истории.
Обстоятельства того, как девушка провела эти 263 дня, публично пока почти не раскрываются. Также власти не сообщали подробностей о ее состоянии после обнаружения. Расследование продолжается.