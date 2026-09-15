Что потеряет Латвия после отказа от российского транзита: экономисты назвали суммы
Отказ Латвии от российского транзита приведет к потерям, но экономисты считают, что масштабы последствий зависят от конкретного вида грузов. Например, прекращение транзита зерна не станет критичным для экономики страны.
Поддержание экономических отношений с Россией - не в интересах Латвии. Об этом периодически говорят и политики, и эксперты, хорошо разбирающиеся в экономических процессах. Понятно, что прекращение транзита российских товаров повлечет за собой финансовые потери. Однако вопрос в том, настолько ли они будут существенными, чтобы отказываться от этой идеи, пишет Tvnet.lv.
"Чтобы принять наиболее правильное решение, крайне важно оценить все аспекты, включая ситуацию в мировой и латвийской экономике, скорость и последовательность реализации решений, влияние на отрасли и предприятия, а также доступные механизмы поддержки и их способность смягчить негативные последствия", - говорит экономист SEB banka Дайнис Гашпуйтис. Он отмечает, что определенные последствия можно предвидеть уже сейчас - необходимо осознавать, что Россия, скорее всего, предпримет ответные меры, которые усилят воздействие на экономику Латвии.
"Однако в данном случае, дискутируя о последствиях, стоит помнить, за что мы выступаем, так как есть вещи, которые невозможно измерить материальными ценностями", - говорит Гашпуйтис.
Все зависит от того, насколько существенным будет разрыв связей. Например, прекращение транзита зерна не будет критичным для латвийской экономики. "Любая экономическая деятельность имеет косвенные эффекты, которые всегда понятны лишь приблизительно, но в данном случае известны также точные и важные цифры", - отмечает экономист банка Luminor Петерис Страутиньш. Прямой вклад транзита в экономику Латвии виден по данным об экспорте железнодорожных и портовых услуг.
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"Их объем в первом полугодии составил 96 млн евро, то есть в целом за год может быть около 192 млн или чуть меньше, поскольку наблюдается тенденция к сокращению. В прошлом году эта сумма составила 227 млн, тогда как в 2012 году - 938 млн евро, что является историческим максимумом в денежном выражении. Эта сумма также равнялась 4,4% внутреннего валового продукта страны", - напоминает Страутиньш.