Что потеряет Латвия после отказа от российского транзита: экономисты назвали суммы

"Их объем в первом полугодии составил 96 млн евро, то есть в целом за год может быть около 192 млн или чуть меньше, поскольку наблюдается тенденция к сокращению. В прошлом году эта сумма составила 227 млн, тогда как в 2012 году - 938 млн евро, что является историческим максимумом в денежном выражении. Эта сумма также равнялась 4,4% внутреннего валового продукта страны", - напоминает Страутиньш.