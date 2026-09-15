Латвийские предприниматели жестко высказались об уровне развития страны

Согласно данным Eurostat, в 2025 году средняя зарплата до уплаты налогов в Латвии составляла около 1835 евро в месяц, в Эстонии — примерно 2200 евро, а в Литве — около 2480 евро. Среднестатистический работник в Литве получал "на бумаге" примерно на 700 евро в месяц, или на 38% больше, чем его коллега в Латвии. За год разница составляет почти 8400 евро. Однако понятие "среднее арифметическое" обычно раздражает людей, поскольку все понимают: если ты ешь мясо, а я — только капусту, то можно сказать, что в среднем мы оба едим голубцы. Так и возникает выраженное неравенство, которое измеряется индексом Джини.