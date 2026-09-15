Латвийские предприниматели жестко высказались об уровне развития страны
По данным Eurostat, в прошлом году ВВП на душу населения в Латвии по паритету покупательной способности составлял около 70% от среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС) — это один из трех худших результатов в ЕС. Об этом говорится в пресс-релизе Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) .
"Другие страны с аналогичными постсоветскими стартовыми позициями добились большего: Литва достигла 85% от среднего европейского уровня, Эстония — около 70%, однако там выше зарплаты и наблюдается положительная динамика. Хуже, чем в Латвии, ситуация только в Греции и Болгарии", - отмечает LTRK.
"Мы часто привыкли тихо жаловаться на кухне или вместе с друзьями критиковать политиков, а некоторые собрали чемоданы и уехали в другие страны. В этом году мы призываем действовать — идти на выборы и выбирать тех, кто ставит экономический рост во главу угла. Без сильной экономики не бывает благополучного государства: если экономика не растет, не повышается и наш уровень жизни, как бы тяжело мы ни работали", — указывает председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты (LTRK) Катрина Зариня.
Согласно данным Eurostat, в 2025 году средняя зарплата до уплаты налогов в Латвии составляла около 1835 евро в месяц, в Эстонии — примерно 2200 евро, а в Литве — около 2480 евро. Среднестатистический работник в Литве получал "на бумаге" примерно на 700 евро в месяц, или на 38% больше, чем его коллега в Латвии. За год разница составляет почти 8400 евро. Однако понятие "среднее арифметическое" обычно раздражает людей, поскольку все понимают: если ты ешь мясо, а я — только капусту, то можно сказать, что в среднем мы оба едим голубцы. Так и возникает выраженное неравенство, которое измеряется индексом Джини.
Индекс Джини показывает, что Латвия (34,2) входит в тройку стран ЕС с самым высоким уровнем неравенства, уступая лишь Литве (35,3) и Болгарии (38,4). Это означает, что результаты экономического роста распределяются неравномерно: одни получают тысячи, в то время как многим другим приходится жить на минимальную зарплату. Именно из-за экономического отставания и неравенства в этом году особенно важно принять участие в выборах в Сейм.
"Латвия, Литва и Эстония начинали примерно с одной точки, однако сейчас мы отстаем даже от соседей. Кроме того, мы являемся одной из самых неравных стран Европы. Это свидетельствует о необходимости изменить политический курс. Выборы в Сейм, которые состоятся 3 октября, — это прямая возможность для каждого гражданина страны сказать: мы хотим других результатов", — отмечает председатель правления LTRK.