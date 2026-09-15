Рижан призвали создавать компостные площадки во дворах своих многоэтажек
Жители рижских многоэтажек смогут организовать во дворах собственные компостные площадки: при соблюдении новых правил туда можно отправлять не только листья и садовые отходы, но и кухонные биоотходы.
Рижская дума призывает жителей многоэтажных домов создавать во дворах места для компостирования биоотходов. После вступления в силу новых правил при соблюдении определенных условий там можно перерабатывать не только листья и садовые отходы, но и пищевые отходы.
Компостировать кухонные и другие бытовые биоотходы разрешено в закрытом внутреннем дворе, доступ к которому отсутствует у посторонних. Участок должен относиться к дому или вместе с ним составлять единый объект недвижимости. О домашнем компостировании необходимо уведомить местного оператора по вывозу отходов. Для садовых и парковых отходов правила шире - такие места можно создавать и в других дворах многоэтажек. Для этого потребуется согласие владельца жилого дома.
Компостная площадка должна находиться минимум в 1,5 метра от границы земельного участка. Исключение возможно, если получено согласие владельца соседнего участка. Компостирование не должно создавать неудобств окружающим или представлять угрозу для окружающей среды.
Для компоста необходимо использовать контейнер с закрытыми непрозрачными стенками и крышкой, а в его основании должна быть установлена сетка, защищающая от грызунов. На контейнере также необходимо указать номер телефона человека, ответственного за его содержание.
Рижская дума обновила рекомендации по созданию таких площадок. В них пошагово объясняется, как жильцам договориться об организации общего компоста, выбрать подходящее место и контейнер, правильно закладывать и обслуживать компост, а также использовать полученный материал.
Читайте продолжение после рекламы
В самоуправлении отмечают, что особенно удобно организовывать общие компостные площадки осенью, когда во дворах появляется много листьев и других садовых отходов. Однако начать компостирование можно и весной или летом.
Первые рекомендации по компостированию биоразлагаемых садовых и парковых отходов во дворах многоэтажек Рижская дума опубликовала два года назад. Возможности домашнего компостирования были расширены после вступления в силу в марте этого года новых обязательных правил по обращению с бытовыми отходами.