Рижан призвали создавать компостные площадки во дворах своих многоэтажек

Компостировать кухонные и другие бытовые биоотходы разрешено в закрытом внутреннем дворе, доступ к которому отсутствует у посторонних. Участок должен относиться к дому или вместе с ним составлять единый объект недвижимости. О домашнем компостировании необходимо уведомить местного оператора по вывозу отходов. Для садовых и парковых отходов правила шире - такие места можно создавать и в других дворах многоэтажек. Для этого потребуется согласие владельца жилого дома.