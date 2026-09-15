Обнаружена неприятная тенденция, которая касается получения травм жителями Латвии
В этом году растет число заявлений на получение страховых выплат в связи с несчастными случаями. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заявлений в связи с бытовыми травмами выросло на 41%, а травмами в ДТП — на 73%.
Калечит на спорт, а быт
Хотя повышенный риск получения травм принято связывать со спортом и активным отдыхом, данные о страховых выплатах показывают иную картину — более трех четвертей несчастных случаев происходят в быту. При этом число заявлений в связи с бытовыми травмами в этом году выросло на 41%.
"Рискованными мы обычно считаем ситуации, когда сознательно занимаемся чем-то активным или непривычным, однако чаще всего травмы происходят именно в повседневной жизни. Дома, во дворе или во время привычных хозяйственных работ мы меньше задумываемся о своей безопасности, хотя даже кажущееся безобидным падение может закончиться серьезной травмой и длительным восстановлением", — отмечают эксперты.
Опасный транспорт
Хотя на дорожно-транспортные происшествия приходится значительно меньшая доля всех заявлений, чем на бытовые несчастные случаи, именно в этой категории наблюдается один из самых быстрых темпов роста. Число заявлений на страховые выплаты в связи с травмами, полученными в ДТП, в этом году примерно на 73% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Согласно обобщенным данным за 2025 и 2026 годы, на переломы приходится 35% всех проанализированных случаев. Это наиболее распространенный вид травм независимо от возраста и пола. Среди женщин их доля еще выше — почти четыре из десяти заявлений связаны именно с переломами.
В этом году количество переломов также продолжает увеличиваться — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число связанных с ними заявлений выросло почти на 50%. В свою очередь, количество заявлений в связи с различными ранами за год увеличилось более чем вдвое.
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