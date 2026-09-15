Обнаружена неприятная тенденция, которая касается получения травм жителями Латвии

"Рискованными мы обычно считаем ситуации, когда сознательно занимаемся чем-то активным или непривычным, однако чаще всего травмы происходят именно в повседневной жизни. Дома, во дворе или во время привычных хозяйственных работ мы меньше задумываемся о своей безопасности, хотя даже кажущееся безобидным падение может закончиться серьезной травмой и длительным восстановлением", — отмечают эксперты.