Такой эфир нам не нужен: латвийцы готовы отказаться от радио, если там будет больше местной музыки
Обязательная квота латвийской музыки может неожиданно ударить по радиостанциям: 23% слушателей коммерческого радио заявили, что могут уйти с радио на YouTube, стриминги или интернет-радио.
Введение обязательной квоты на музыку, созданную в Латвии, может привести к тому, что почти четверть слушателей коммерческого радио перестанет слушать радиостанции или будет искать контент на других платформах. Об этом свидетельствует опрос компании Fifty5Blue, проведенный по заказу Латвийской ассоциации вещательных организаций (LRA).
Согласно исследованию, при введении 30% квоты 23% слушателей коммерческого радио либо перестали бы слушать радио, либо стали бы потреблять контент в другом месте. Из тех, кто выбрал бы альтернативные источники, 54% назвали YouTube, 44% - музыкальные стриминговые платформы, а 36% - интернет-радио.
При этом 69% опрошенных считают, что латвийская музыка уже сейчас достаточно представлена в радиоэфире. Обязательную квоту в 30% поддерживают 26% слушателей, тогда как 49% выступают против.
Музыка остается одной из главных причин, по которой люди включают радио: ее назвали 47% респондентов. Еще 40% слушают радио ради информации, новостей и передач, а 30% - чтобы улучшить настроение и отвлечься от повседневной рутины. В LRA считают, что обязательное изменение музыкальной пропорции может повлиять непосредственно на содержание, ради которого слушатель выбрал конкретную станцию.
Опрос проводился с 21 августа по 1 сентября среди 1890 жителей Латвии в возрасте от 16 до 74 лет. Исследование проходило онлайн на латышском и русском языках. Из всех участников 1399 человек слушают радио как минимум раз в неделю.
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В феврале в Латвии была создана рабочая группа по увеличению доли музыки местного производства на радиостанциях. Согласно представленным в июне поправкам к закону об электронных средствах массовой информации, квоту планируется вводить поэтапно: 10% с 1 января 2028 года, 20% с 2029 года и 30% с 2030 года.
В аннотации к законопроекту прогнозируется, что после полного введения 30%-ной квоты совокупные дополнительные выплаты латвийским авторам и исполнителям могут вырасти до 208 502 евро в год. Для сравнения, объем рынка радиорекламы в Латвии составляет около 12 млн евро в год.