Такой эфир нам не нужен: латвийцы готовы отказаться от радио, если там будет больше местной музыки

Музыка остается одной из главных причин, по которой люди включают радио: ее назвали 47% респондентов. Еще 40% слушают радио ради информации, новостей и передач, а 30% - чтобы улучшить настроение и отвлечься от повседневной рутины. В LRA считают, что обязательное изменение музыкальной пропорции может повлиять непосредственно на содержание, ради которого слушатель выбрал конкретную станцию.