Жителей Латвии призвали успеть принять участие в уникальном для страны интернет-голосовании

Жители Латвии по-прежнему активно пользуются наличными деньгами. Согласно опросу Latvijas Fakti, проведенному в феврале 2026 года, 68% респондентов сообщили, что в течение недели расплачивались наличными. При этом 14% совершали шесть и более таких платежей в неделю, а 54% — от одного до пяти. Чаще среднего наличными расплачиваются молодежь, люди предпенсионного возраста и жители с более низкими доходами.