Жителей Латвии призвали успеть принять участие в уникальном для страны интернет-голосовании
Как сообщает Банк Латвии, еще неделю, до 21 сентября, все желающие могут принять участие в общественном опросе о дизайне новых банкнот евро. Оценить 10 отобранных вариантов дизайна банкнот следующей серии можно на сайте Европейского центрального банка.
Опрос жителей еврозоны о дизайне новых банкнот евро был объявлен 23 июля. К настоящему времени в нем приняли участие уже более 9 миллионов человек, в том числе около 30 тысяч жителей Латвии.
В финальное голосование вышли 10 предложений — по пять в каждой из двух тем: "Реки и птицы" и "Европейская культура". Окончательное решение о выпуске в обращение третьей серии банкнот евро примет Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ), учитывая мнение жителей.
После решения Совета ЕЦБ начнется практическая подготовка к введению новых банкнот, чтобы к этому были готовы жители, предприниматели и общество в целом. Разработка и введение новых банкнот займут несколько лет.
Жители Латвии впервые могут участвовать в принятии решения о дизайне банкнот евро. Латвия присоединилась к еврозоне 1 января 2014 года, когда дизайн банкнот второй серии уже был выбран, а первая банкнота этой серии номиналом 5 евро уже находилась в обращении.
Жители Латвии по-прежнему активно пользуются наличными деньгами. Согласно опросу Latvijas Fakti, проведенному в феврале 2026 года, 68% респондентов сообщили, что в течение недели расплачивались наличными. При этом 14% совершали шесть и более таких платежей в неделю, а 54% — от одного до пяти. Чаще среднего наличными расплачиваются молодежь, люди предпенсионного возраста и жители с более низкими доходами.
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Для сравнения, интернет-платежами в повседневной жизни пользуются 72% жителей Латвии, а банковскими картами — 81%.
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