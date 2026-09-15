Жителей Латвии призвали успеть принять участие в уникальном для страны интернет-голосовании
Фото: пресс-материал
Основные темы дизайна новых банкнот - культура, реки и птички.
В Латвии

Жителей Латвии призвали успеть принять участие в уникальном для страны интернет-голосовании

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Как сообщает Банк Латвии, еще неделю, до 21 сентября, все желающие могут принять участие в общественном опросе о дизайне новых банкнот евро. Оценить 10 отобранных вариантов дизайна банкнот следующей серии можно на сайте Европейского центрального банка.

Опрос жителей еврозоны о дизайне новых банкнот евро был объявлен 23 июля. К настоящему времени в нем приняли участие уже более 9 миллионов человек, в том числе около 30 тысяч жителей Латвии.

В финальное голосование вышли 10 предложений — по пять в каждой из двух тем: "Реки и птицы" и "Европейская культура". Окончательное решение о выпуске в обращение третьей серии банкнот евро примет Совет Европейского центрального банка (ЕЦБ), учитывая мнение жителей.

После решения Совета ЕЦБ начнется практическая подготовка к введению новых банкнот, чтобы к этому были готовы жители, предприниматели и общество в целом. Разработка и введение новых банкнот займут несколько лет.

Жители Латвии впервые могут участвовать в принятии решения о дизайне банкнот евро. Латвия присоединилась к еврозоне 1 января 2014 года, когда дизайн банкнот второй серии уже был выбран, а первая банкнота этой серии номиналом 5 евро уже находилась в обращении.

Жители Латвии по-прежнему активно пользуются наличными деньгами. Согласно опросу Latvijas Fakti, проведенному в феврале 2026 года, 68% респондентов сообщили, что в течение недели расплачивались наличными. При этом 14% совершали шесть и более таких платежей в неделю, а 54% — от одного до пяти. Чаще среднего наличными расплачиваются молодежь, люди предпенсионного возраста и жители с более низкими доходами.

Для сравнения, интернет-платежами в повседневной жизни пользуются 72% жителей Латвии, а банковскими картами — 81%.

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