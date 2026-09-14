Кулбергс из Финляндии: Европа живет во "взятое взаймы" у Украины время
Премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что Украина фактически дала Европе время подготовиться к возможным угрозам, однако европейские страны, по его мнению, используют это время неправильно и одновременно возвращают Россию в международную повестку.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что благодаря Украине остальные европейские страны получили дополнительное время для подготовки к возможным угрозам, однако, по его мнению, Европа использует этот ресурс недостаточно эффективно.
"Мы не можем купить время. Они [украинцы] дали нам время, чтобы подготовиться, но мы не используем это время правильно", - сказал Кулбергс на пресс-конференции после Европейского арктического саммита в Финляндии.
По словам премьера, каждый день Европа должна использовать для подготовки к худшему сценарию. Только так, считает он, можно обеспечить мир.
Одной из проблем Кулбергс назвал возвращение россиян к прежнему участию в международной жизни - в спорте, культуре и других сферах. "Мы снова их нормализуем", - заявил он.
Премьер также призвал активнее информировать европейское общество о происходящем и противодействовать российской пропаганде в социальных сетях, которая, по его словам, влияет на общественные настроения.
Кулбергс участвовал в Европейском арктическом саммите в Финляндии в воскресенье и понедельник. Одной из его целей было укрепление общего стратегического подхода ЕС к Арктическому региону с учетом его растущего геополитического значения.