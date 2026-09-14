Совершая покупки, клиенты латвийского банка помогают Украине
Баллы лояльности, накопленные за повседневные покупки, можно превратить в реальную помощь. С марта 2022 года клиенты банка Citadele в Латвии, Литве и Эстонии направили таким образом на поддержку жителей Украины уже около 158 тысяч евро.
Вся пожертвованная клиентами банка сумма перечисляется организации Latvijas Samariešu apvienība, которая совместно с Киевским объединением Самаритян Украины оказывает помощь жителям Украины. Организация предоставляет гуманитарную помощь, продукты питания, медицинские товары и предметы первой необходимости людям на территориях, затронутых войной, а также помогает украинским семьям, нашедшим убежище в Латвии. Поддержку получают и люди с особыми потребностями, которые не могут самостоятельно покинуть охваченные войной территории.
Наиболее активно в поддержку жителей Украины включились клиенты Citadele в Латвии. За этот период латвийские клиенты направили 84% от общей суммы пожертвований в странах Балтии, используя накопленные баллы C REWARDS. Кроме того, более двух третей, или 66% жертвователей, направляли баллы на поддержку Украины неоднократно.
В прошлом году помимо пожертвований в рамках программы лояльности C REWARDS Citadele выделил 10 тысяч евро Национальному реабилитационному центру "Вайвари", чтобы обеспечить продолжение обучения украинских специалистов в области медицины и реабилитации. Финансирование позволило восполнить нехватку средств, возникшую после приостановки американской программы помощи, и дало украинским медицинским специалистам возможность получить знания и навыки для работы с людьми, пострадавшими от войны.
C REWARDS — это программа лояльности Citadele, в рамках которой за каждую покупку, совершенную платежной картой Citadele, на счет клиента начисляются баллы. Их можно обменивать на различные товары и предложения в сфере гастрономии и отдыха, а также получать специальные скидки и преимущества у партнеров Citadele в магазинах, кафе и развлекательных заведениях.
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