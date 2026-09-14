Совершая покупки, клиенты латвийского банка помогают Украине

C REWARDS — это программа лояльности Citadele, в рамках которой за каждую покупку, совершенную платежной картой Citadele, на счет клиента начисляются баллы. Их можно обменивать на различные товары и предложения в сфере гастрономии и отдыха, а также получать специальные скидки и преимущества у партнеров Citadele в магазинах, кафе и развлекательных заведениях.