Полиция повышает бдительность - в Латвии неделю будут усиленно следить за водителями
Полиция Латвии на неделю усилит контроль на дорогах: особое внимание уделят пешеходам, велосипедистам и пользователям электросамокатов, а также скорости, ремням безопасности и детским креслам.
С 16 по 22 сентября в странах Европейского союза, в том числе в Латвии, пройдет акция Roadpol Drošības dienas, организованная Европейской сетью дорожной полиции Roadpol. В этот период полиция усилит внимание к безопасности дорожного движения.
17 сентября пройдет отдельная акция "Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП". Ее цель - добиться того, чтобы в этот день на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелых травм в результате ДТП.
С начала этого года в Латвии в дорожных авариях погибли уже 66 человек. Еще 175 участников дорожного движения получили тяжелые травмы.
Во время нынешней кампании полиция будет уделять повышенное внимание наиболее уязвимым участникам движения - пешеходам, велосипедистам, водителям мопедов и электросамокатов. Кроме того, усилят контроль за использованием ремней безопасности и детских кресел, а также за соблюдением установленной скорости.