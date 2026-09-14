Узулниекс после увольнения сможет получить выходное пособие - каков его размер
Рейнис Узулниекс потерял пост министра после задержания с 3,09 промилле, однако увольнение не означает, что он уйдет без выплат.
Бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс, отозванный с должности после задержания за рулем с 3,09 промилле алкоголя, имеет право на выходное пособие. Согласно закону о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений, член Кабинета министров после прекращения полномочий может получить выходное пособие в размере месячного оклада. В 2026 году базовая зарплата министров Кабинета министров Латвии составляет 7 670 евро в месяц до уплаты налогов (брутто).
Пособие выплачивается в течение месяца после ухода с должности, если бывший министр не является депутатом Сейма, не возвращается в правительство, не становится парламентским секретарем или членом Сейма. Также право на пособие отсутствует, если после ухода он продолжает или в течение месяца начинает работать советником президента, консультативным должностным лицом или сотрудником члена правительства.
Узулниекс ранее не был депутатом Сейма, поэтому восстановить депутатский мандат он не может. Кроме того, ему должна быть выплачена компенсация за неиспользованные дни ежегодного отпуска, если такие дни остались.
В субботу Узулниекса задержали за управление автомобилем с 3,09 промилле алкоголя. Государственная полиция начала уголовный процесс. После произошедшего Союз зеленых и крестьян отозвал его с поста министра и заявил о намерении исключить его из партии.
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