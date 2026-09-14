Узулниекс после увольнения сможет получить выходное пособие - каков его размер

Пособие выплачивается в течение месяца после ухода с должности, если бывший министр не является депутатом Сейма, не возвращается в правительство, не становится парламентским секретарем или членом Сейма. Также право на пособие отсутствует, если после ухода он продолжает или в течение месяца начинает работать советником президента, консультативным должностным лицом или сотрудником члена правительства.