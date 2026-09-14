Латвию накроет густой туман: синоптики рассказали о погоде во вторник

Существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер и безветрие. Минимальная температура воздуха ожидается от +5 градусов местами в Курземе и Видземе до +12 градусов в юго-восточной части страны. Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами возможен кратковременный дождь. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет +16..+20 градусов.