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Латвию накроет густой туман: синоптики рассказали о погоде во вторник
Латвию во вторник накроет туман: местами он будет густым и сохранится утром, прогнозируют синоптики.
Существенных осадков не ожидается. Сохранится слабый ветер и безветрие. Минимальная температура воздуха ожидается от +5 градусов местами в Курземе и Видземе до +12 градусов в юго-восточной части страны. Днем солнце будет чередоваться с облаками, местами возможен кратковременный дождь. При слабом ветре температура воздуха во второй половине дня достигнет +16..+20 градусов.
В Риге ожидается переменная облачность, без осадков и со слабым ветром. Утром местами туман. Температура воздуха ночью опустится до +11 градусов, в пригородах - до +7..+10 градусов. После обеда воздух прогреется до +18..+19 градусов.