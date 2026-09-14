После публичного скандала Узулниекс обратился к обществу: "Мне важно самому сказать..."
Уже бывший министр благосостояния Рейнис Узулниекс, которого в субботу задержали за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения - в его крови было 3,09 промилле, - обратился к обществу.
"Мне важно самому сказать несколько слов о произошедшем. В этот сложный период моей личной жизни и напряженное предвыборное время я допустил серьезную ошибку, о которой искренне сожалею", - заявил Узулниекс.
"Прежде всего я хочу извиниться перед всем обществом, своими коллегами и всеми, кто мне доверял. Я понимаю, что подвел это доверие. Хочу также извиниться перед своей семьей и близкими. Они всегда были рядом со мной, и мне больно осознавать, что теперь и им из-за меня приходится переживать эту ситуацию".
"Я больше не могу изменить произошедшее. Но могу сделать выводы, чтобы никогда больше не оказаться в подобной ситуации. От всего сердца прошу прощения у тех, кого я причинил боль и заставил разочароваться. И спасибо Государственной и Ропажской муниципальной полиции за профессиональное и добросовестное выполнение служебных обязанностей. Призываю всех быть ответственными по отношению к себе и окружающим", - заявил бывший министр.