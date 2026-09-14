После публичного скандала Узулниекс обратился к обществу: "Мне важно самому сказать..."

"Прежде всего я хочу извиниться перед всем обществом, своими коллегами и всеми, кто мне доверял. Я понимаю, что подвел это доверие. Хочу также извиниться перед своей семьей и близкими. Они всегда были рядом со мной, и мне больно осознавать, что теперь и им из-за меня приходится переживать эту ситуацию".