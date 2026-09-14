Буданов в Риге: только сильные армии стран Балтии способны сдержать Россию
Глава офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что безопасность стран Балтии зависит прежде всего от их собственной военной силы, а Россия, по его словам, пока не демонстрирует реального желания прекращать войну в Украине.
Чтобы люди в странах Балтии могли чувствовать себя в безопасности, у Латвии, Литвы и Эстонии должны быть свои сильные вооруженные силы, и это единственное, что способно удержать Россию от потенциальной агрессии, заявил агентству LETA на Рижской конференции глава офиса президента Украины, бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.
"По моему мнению, легче и дешевле предпринять сдерживающие шаги, чтобы сделать агрессию невозможной", - сказал Буданов.
По его словам, не так важно, как быстро Россия сможет восстановить свои силы, чтобы после окончания войны в Украине угрожать другим соседним странам, потому что не это будет главным критерием для российских властей. "Это лишь вопрос политического решения России", - сказал глава офиса президента Украины.
Буданов отметил, что географическая близость к стране-агрессору всегда создает напряженность, с которой странам Балтии придется сталкиваться и в будущем. По его словам, для того чтобы общество чувствовало себя в безопасности, страны Балтии должны иметь сильные национальные вооруженные силы. "Это заставит Россию серьезнее относиться к странам Балтии, переоценить их военный потенциал и постоянно пересматривать свои оценки относительно возможности агрессии", - сказал Буданов.
Отношения Латвии и Украины он оценил как очень хорошие, подчеркнув, что украинцы очень благодарны Латвии за поддержку. "Я уверен, что неоценимый вклад, который внесла Латвия, помогая Украине, всегда останется в памяти нашего народа. И Украина должным образом отплатит за всю помощь, которую Латвия оказала нам в эти трудные времена", - сказал Буданов.
В скорое достижение мира в Украине бывший глава украинской военной разведки не слишком верит, поскольку ничто не указывает на то, что российская сторона хочет мира. "Как гражданин, который заботится о своей нации, я от всего сердца хочу, чтобы война закончилась. Думаю, этого хочет каждый здравомыслящий человек во всем мире. Настоящий вопрос в том, хочет ли окончания войны и другая сторона. Этот вопрос по-прежнему остается без ясного ответа. Честно говоря, анализируя все происходящее, на этот счет есть большие сомнения", - сказал Буданов. Президент Украины Владимир Зеленский ясно заявляет, что Украина хочет окончания войны, и призывает к встрече, чтобы поставить точку, но российская сторона не соглашается, отметил он. "Российская сторона не делает ничего, что свидетельствовало бы о реальном намерении прекратить войну. Только продолжает выдвигать требования ультимативного характера, хотя прекрасно понимает, что они никогда не будут приняты. Это просто манипуляции. Так поступают только те, кто хочет играть в игры, чтобы затянуть войну", - сказал Буданов.
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Что касается якобы ожидаемого большего вовлечения спецслужб в мирный процесс в Украине, он сказал, что по всему миру службы безопасности и так всегда задействованы в подобных процессах. Возможное прямое участие директора Центрального разведывательного управления США Джона Рэтклиффа в этом процессе Буданов оценил положительно, отметив, что он - профессионал, и его участие пошло бы на пользу всем сторонам.
Утверждения о том, что следующий год на украинском фронте будет решающим, Буданов прокомментировал как нечто, что повторяется из года в год, а война все продолжается и продолжается. "Вопросы нужно решать сразу и фокусироваться на сегодняшнем дне, а не ждать какой-то возможности, которая может появиться в следующем году. Каждый раз будут возникать новые геополитические причины, которые вновь и вновь будут негативно влиять на мирный процесс.
Позиция Украины предельно ясна: встречаемся и прекращаем войну. На нормальных, всем понятных условиях. Это официальная позиция президента Украины, которую я поддерживаю", - подчеркнул Буданов.
Если Россия не изменит своих требований и продолжит требовать все, ничего не давая взамен, то Украина продолжит воевать, добавил он. Позиция Украины не изменится, даже если какая-либо страна окажет на нее соответствующее давление. "Признания отдельных наших территорий завоеванными и их передачи кому-то другому не будет. Никто не будет перекраивать политическую карту мира, и мы никому не позволим этого сделать", - подчеркнул Буданов.
Он также не поддерживает идею о проведении выборов в Украине, пока страну продолжает разрывать война.