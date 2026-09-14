Буданов в Риге: только сильные армии стран Балтии способны сдержать Россию

В скорое достижение мира в Украине бывший глава украинской военной разведки не слишком верит, поскольку ничто не указывает на то, что российская сторона хочет мира. "Как гражданин, который заботится о своей нации, я от всего сердца хочу, чтобы война закончилась. Думаю, этого хочет каждый здравомыслящий человек во всем мире. Настоящий вопрос в том, хочет ли окончания войны и другая сторона. Этот вопрос по-прежнему остается без ясного ответа. Честно говоря, анализируя все происходящее, на этот счет есть большие сомнения", - сказал Буданов. Президент Украины Владимир Зеленский ясно заявляет, что Украина хочет окончания войны, и призывает к встрече, чтобы поставить точку, но российская сторона не соглашается, отметил он. "Российская сторона не делает ничего, что свидетельствовало бы о реальном намерении прекратить войну. Только продолжает выдвигать требования ультимативного характера, хотя прекрасно понимает, что они никогда не будут приняты. Это просто манипуляции. Так поступают только те, кто хочет играть в игры, чтобы затянуть войну", - сказал Буданов.