Глава airBaltic: решение о реструктуризации не означает ликвидацию авиакомпании

Он пояснил, что такое решение было выбрано потому, что существующие финансовые обязательства вместе с инвестициями, необходимыми для реализации нового бизнес-плана, требуют более устойчивой структуры капитала. Он также отметил, что соглашения о финансировании, кредиторы и обязательства по лизингу самолетов носят международный характер и могут быть решены в едином процессе под надзором суда.