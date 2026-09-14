Глава airBaltic: решение о реструктуризации не означает ликвидацию авиакомпании
airBaltic запускает финансовую реструктуризацию в США, но о ликвидации речи не идет - авиакомпания продолжит выполнять рейсы и продавать билеты, а новое финансирование в размере 350 млн евро обойдется дешевле прежнего варианта.
Выбранное латвийской национальной авиакомпанией airBaltic решение начать реструктуризацию финансовых обязательств в соответствии с процедурой Chapter 11, предусмотренной законодательством США, не означает ликвидацию авиакомпании, а также не потребует дополнительного финансирования из государственного бюджета, заявил в понедельник на пресс-конференции исполнительный директор airBaltic Эрно Хильден.
Он подчеркнул, что в ходе процесса airBaltic продолжит обеспечивать рейсы, и пассажиры могут продолжать покупать билеты.
Он пояснил, что такое решение было выбрано потому, что существующие финансовые обязательства вместе с инвестициями, необходимыми для реализации нового бизнес-плана, требуют более устойчивой структуры капитала. Он также отметил, что соглашения о финансировании, кредиторы и обязательства по лизингу самолетов носят международный характер и могут быть решены в едином процессе под надзором суда.
Министр сообщения Рихард Козловскис заявил, что со стороны государства главной целью является финансово стабильная и устойчивая компания. В процессе финансирования будет полностью обеспечен частный капитал, и государство не брало на себя обязательств инвестировать дополнительные средства в airBaltic, что означает, что частный сектор заинтересован в стабилизации авиакомпании.
Министр сказал, что бизнес-план airBaltic существенно не меняется, но меняются источники финансирования, поскольку предыдущее решение было невыгодным, а этот вариант обеспечивает необходимое финансирование в полном объеме.
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В то же время он подчеркнул, что в долгосрочной перспективе план государства не изменился, и оно хочет сохранить в капитале авиакомпании 25% плюс одну акцию.
Как сообщалось, airBaltic начнет реструктуризацию финансовых обязательств в соответствии с процедурой Chapter 11, предусмотренной законодательством США. Одновременно авиакомпания получила обязывающее обещание от финансовых организаций об обеспечении финансирования в размере 350 млн евро для поддержания ликвидности и деятельности компании со ставкой 12%, сообщили в авиакомпании.
Таким образом, предыдущий план по привлечению до 257 миллионов евро под 25% годовых от держателей облигаций не будет реализован.