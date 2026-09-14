Женщина усыновила двух девочек и вскоре начала терять зрение, почти перестав узнавать себя в зеркале

Несмотря на многолетнюю борьбу с заболеванием, женщина говорит, что ни на что не променяла бы возможность вырастить дочерей. То, что начиналось как самый счастливый период ее жизни и почти сразу превратилось в серьезное испытание, в итоге не помешало ей создать семью, о которой она так долго мечтала.