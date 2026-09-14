Женщина усыновила двух девочек и вскоре начала терять зрение, почти перестав узнавать себя в зеркале
Жительница американского штата Огайо Дебби Эрни много лет мечтала стать матерью и наконец вместе с мужем усыновила двух маленьких сестер. Однако всего через несколько недель после одного из самых счастливых событий в ее жизни женщина проснулась, посмотрела в зеркало и с трудом узнала собственное лицо.
Историю Дебби, которой сейчас 68 лет, опубликовал Newsweek. Все началось в 2001 году. Дебби и ее муж Боб официально усыновили двух девочек - Кэти и Пэтти, которые появились в их семье еще младенцами.
По словам женщины, день, когда судья официально объявил их родителями девочек, стал одним из самых важных в ее жизни. Но уже через несколько недель произошло то, чего никто не ожидал.
Однажды утром Дебби посмотрела в зеркало и увидела резко изменившееся лицо. Ее глаза сильно выпирали, лицо выглядело опухшим, местами словно покрытым синяками, а его черты стали гораздо более резкими. Сначала женщина решила, что причиной могла стать аллергическая реакция, например на укус насекомого. Однако в течение дня состояние не улучшалось.
Изменения оказались настолько заметными, что знакомые не сразу узнали Дебби в приемной врача. Даже ее лечащий врач сначала не понял, кто перед ним. Анализы крови в итоге показали, что у женщины болезнь Грейвса.
Болезнь Грейвса - аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система заставляет щитовидную железу вырабатывать слишком много гормонов. У части пациентов заболевание затрагивает и ткани вокруг глаз. Такое осложнение называют тиреоидной офтальмопатией, или thyroid eye disease.
У Дебби заболевание развивалось особенно агрессивно. Ее зрение значительно ухудшилось примерно за десять дней. Появилось двоение, и офтальмолог попытался скорректировать его при помощи специальных призматических линз. После обследования женщину направили к окуластическому хирургу, специализирующемуся на заболеваниях глаз, связанных со щитовидной железой.
Состояние серьезно изменило повседневную жизнь молодой матери. Ей все больше требовалась помощь близких, причем маленькие дочери очень рано научились помогать матери ориентироваться и вести ее, когда она плохо видела.
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Американская тиреоидная ассоциация отмечает, что примерно у каждого третьего человека с болезнью Грейвса появляются те или иные симптомы со стороны глаз. Однако только примерно в 5% случаев воспаление становится умеренным или тяжелым и может привести к серьезным проблемам со зрением. Среди симптомов могут быть выпячивание глаз, боль, светобоязнь, сухость, отеки, двоение и в тяжелых случаях ухудшение зрения.
Дебби пришлось пройти длительное лечение. За последующие годы она перенесла несколько операций, получала стероидные препараты и проходила лучевую терапию. Болезнь при этом оказалась непредсказуемой.
В 2023 году состояние снова ухудшилось. После рецидива женщине назначили терапию.
Даже сейчас у Дебби бывают дни, когда зрение снова становится размытым. По ее словам, особенно тяжелой частью болезни была ее непредсказуемость - окружающим трудно понять состояние человека, которое в один день может почти не мешать ему, а в другой резко ограничивает привычную жизнь.
За прошедшие 25 лет жизнь семьи сильно изменилась. Девочки, которых Дебби когда-то учила ходить и которые вскоре сами начали помогать плохо видящей матери, выросли. Дебби стала бабушкой.
Несмотря на многолетнюю борьбу с заболеванием, женщина говорит, что ни на что не променяла бы возможность вырастить дочерей. То, что начиналось как самый счастливый период ее жизни и почти сразу превратилось в серьезное испытание, в итоге не помешало ей создать семью, о которой она так долго мечтала.