Вход только через тоннель в скале, секрет самого необычного пляжа в мире
Представьте остров посреди Тихого океана. Снаружи - отвесные скалы, морские птицы и никакого намека на пляж. Но внутри острова скрывается небольшая полоса белого песка с бирюзовой водой, а над головой вместо привычного неба - огромный круглый проем в скале.
Это Playa del Amor, или Пляж любви, на островах Мариетас у побережья мексиканского штата Наярит. Его также называют Hidden Beach - Скрытым пляжем. Именно необычный вид этого места сделал его одной из самых узнаваемых достопримечательностей тихоокеанского побережья Мексики.
Пляж внутри острова
Playa del Amor находится на острове Исла-Редонда в составе архипелага Мариетас. Пляж спрятан внутри скального образования и соединен с открытым океаном узким проходом.
С моря его практически невозможно увидеть. Чтобы попасть на берег, нужно доплыть от лодки до входа в тоннель и проплыть через него. Именно этот момент и превращает обычную морскую экскурсию в настоящее приключение.
Вход возможен только при подходящих условиях моря и во время отлива. Если волны слишком сильные или уровень воды не позволяет безопасно пройти через тоннель, посетителей на пляж не пускают.
От военных испытаний до туристической достопримечательности
У Playa del Amor - довольно необычная история. Острова Мариетас в первой половине XX века использовались мексиканскими военными для проведения учений. Именно с военной деятельностью обычно связывают появление огромного отверстия в скале над пляжем. Со временем природные процессы изменили это место, превратив его в тот самый скрытый пляж, который сегодня выглядит почти нереально.
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Позже острова стали объектом природоохранной деятельности. Большую роль в привлечении внимания к необходимости их защиты сыграл исследователь Жак-Ив Кусто. В 2005 году архипелаг получил статус национального парка.
Количество туристов пришлось ограничить
Массовый туризм нанес ущерб хрупкой экосистеме островов, в том числе кораллам. Поэтому доступ к Playa del Amor сегодня строго контролируется.
Согласно действующим правилам, попасть на пляж можно только с разрешенным туристическим оператором. Количество посетителей ограничено - не более 116 человек в день. Группы заходят по очереди, а время пребывания на самом пляже ограничено.
Это означает, что купить обычную экскурсию на острова Мариетас недостаточно. Если главная цель поездки именно Playa del Amor, при бронировании нужно убедиться, что в тур входит разрешение на посещение скрытого пляжа. Не каждый тур по архипелагу предполагает высадку на нем.
Как выглядит визит
Обычно путешествие начинается с лодки из района Пуэрто-Вальярты, Пунта-де-Миты или других точек в заливе Бандерас. До островов добираются по Тихому океану, после чего лодка подходит к месту, откуда посетители отправляются к тоннелю.
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Последняя часть маршрута - плавание через скальный проход. Спасательный жилет обязателен, а доступ зависит от прилива, волнения и указаний сотрудников национального парка.
На самом пляже долго задерживаться не получится. Это не место для многочасового лежания под солнцем - сюда приезжают прежде всего ради самого необычного пейзажа, фотографии и ощущения, что оказался внутри природного амфитеатра.
Почему этот пляж стоит увидеть хотя бы раз
Playa del Amor интересен не просто красивой водой и белым песком. Его главная особенность - контраст: снаружи перед вами обычный необитаемый скалистый остров, а внутри него неожиданно открывается маленький пляж под огромным окном в небо.
И, пожалуй, именно тот факт, что попасть сюда непросто, делает место еще привлекательнее. Это не пляж, на который можно случайно заехать по дороге. Его сначала нужно найти, затем дождаться подходящего состояния моря, доплыть до тоннеля и только после этого увидеть то самое место, которое выглядит на фото как компьютерная графика.