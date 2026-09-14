Вход только через тоннель в скале, секрет самого необычного пляжа в мире

У Playa del Amor - довольно необычная история. Острова Мариетас в первой половине XX века использовались мексиканскими военными для проведения учений. Именно с военной деятельностью обычно связывают появление огромного отверстия в скале над пляжем. Со временем природные процессы изменили это место, превратив его в тот самый скрытый пляж, который сегодня выглядит почти нереально.