«Lidl» снижает регулярные цены на широкий ассортимент напитков, печенья и вафель
Предприятие розничной торговли «Lidl» продолжает свою инициативу долгосрочного снижения цен, предлагая с этой недели более низкие регулярные цены на широкий ассортимент напитков, печенья и вафель. Более выгодными станут постоянные цены на продукты частных брендов «Freeway», «Sondey», «Solevita», «Saguaro» и «Kong Strong», при этом некоторые товары станут дешевле даже на 28%.
Впредь по сниженным регулярным ценам будут продаваться вафли «Sondey» с карамелью, а также овсяное, сливочное и песочное печенье. Ниже будут цены и на широкий ассортимент напитков - энергетические напитки «Kong Strong» со вкусами «Guava Tropical», «Classic» и «Sugarfree», а также яблочный сок и нектар манго «Solevita». Цены будут снижены на изотонический напиток «Saguaro» с мультифруктовым вкусом и газированный напиток «Freeway» «Tonic Water». При этом регулярная цена питьевой воды «Pure Fresh» снижена на 30 центов.
Сладости и напитки являются популярным выбором в повседневной жизни, так как годятся и для коротких перекусов, и как дополнение к приему пищи. Вафли с карамелью и печенье подойдут для неспешной паузы за кофе или чаем, а энергетические напитки, соки, нектары или вода станут подходящим напитком для утоления жажды. Снижение обычных цен позволяет приобретать эти популярные товары повседневного спроса еще выгоднее, сохраняя при этом возможности выбора.
Снижение цен является частью долгосрочной инициативы, которую «Lidl» реализует с конца прошлого года. В рамках этой инициативы уже снижены регулярные цены на несколько сотен товаров в различных категориях, включая орехи, консервы, мясные продукты, замороженные и молочные продукты, хлеб, фрукты и овощи, мороженое, товары длительного хранения и товары для дома. Постепенно снижение цен распространяется на все более широкий ассортимент товаров.
Снижение регулярных цен дополняет политику низких цен «Lidl», что подтверждает и сравнение цен, проведенное исследовательской компанией «SeeNext» в августе – корзина из 28 продуктов повседневного спроса стоила меньше всего именно в магазинах «Lidl».