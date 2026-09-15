«Lidl» снижает регулярные цены на широкий ассортимент напитков, печенья и вафель

Впредь по сниженным регулярным ценам будут продаваться вафли «Sondey» с карамелью, а также овсяное, сливочное и песочное печенье. Ниже будут цены и на широкий ассортимент напитков - энергетические напитки «Kong Strong» со вкусами «Guava Tropical», «Classic» и «Sugarfree», а также яблочный сок и нектар манго «Solevita». Цены будут снижены на изотонический напиток «Saguaro» с мультифруктовым вкусом и газированный напиток «Freeway» «Tonic Water». При этом регулярная цена питьевой воды «Pure Fresh» снижена на 30 центов.