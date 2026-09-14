Молодые латвийские учителя могут получить стипендию в размере 3000 евро. Какие условия?
С 14 сентября по 2 октября этого года молодые и будущие учителя химии, биологии и математики приглашаются подавать заявки на получение учительской стипендии "Между нами химия!", учрежденной латвийским производителем лекарств Olpha, Centrālā laboratorija и Veselības centru apvienība.
Этой осенью шесть молодых учителей получат стипендии в размере 3000 евро каждая. Всего стипендии уже получили 38 молодых педагогов на общую сумму 114 000 евро, что делает программу крупнейшей частной инициативой по поддержке молодых учителей.
Стипендиальная программа "Между нами химия!" была создана в 2023 году для оказания финансовой и профессиональной поддержки молодым учителям естественных наук и математики. После присуждения стипендий этой осенью число получивших поддержку учителей достигнет 44, а общий объем финансирования программы — 132 000 евро.
Согласно предварительным данным Министерства образования и науки, в 2026/2027 учебном году начали работу 455 муниципальных общеобразовательных учреждений, 37 учреждений специального образования и 72 частные школы, а обучением школьников занимаются около 26 000 педагогов. В то же время уже несколько лет говорится о критической нехватке учителей как в школах Риги, так и в регионах.
На стипендию могут претендовать учителя химии, биологии и математики, работающие в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении Латвии не более пяти лет, а также студенты педагогических специальностей, которые уже преподают один из предметов, включенных в стипендиальную программу. При оценке претендентов будут учитываться мотивация учителей, их профессиональная деятельность, участие в жизни школы и местного сообщества, а также их представление о современном и увлекательном для школьников преподавании химии, биологии или математики.
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Подать заявку на получение стипендии можно с 14 сентября по 2 октября. Информация о порядке подачи заявок и необходимых документах доступна на сайте стипендиальной программы www.starpumsirkimija.lv.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что латвийские студенты смогут получать специальные стипендии от государства.