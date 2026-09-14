Молодые латвийские учителя могут получить стипендию в размере 3000 евро. Какие условия?

На стипендию могут претендовать учителя химии, биологии и математики, работающие в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении Латвии не более пяти лет, а также студенты педагогических специальностей, которые уже преподают один из предметов, включенных в стипендиальную программу. При оценке претендентов будут учитываться мотивация учителей, их профессиональная деятельность, участие в жизни школы и местного сообщества, а также их представление о современном и увлекательном для школьников преподавании химии, биологии или математики.