27-летний инфлюенсер погиб в автоаварии - McLaren разорвался на две части и сгорел

По предварительным данным полиции, McLaren 2019 года остановился на красный сигнал светофора. Когда загорелся зеленый, автомобиль начал двигаться на высокой скорости. В какой-то момент водитель потерял управление, машина вылетела на бордюр и врезалась в дерево. От силы удара автомобиль разорвало на две части, после чего он загорелся.