27-летний инфлюенсер погиб в автоаварии - McLaren разорвался на две части и сгорел
27-летний Джеймс Вер, один из основателей популярного автомобильного сообщества South OC Cars & Coffee, погиб в Калифорнии в результате тяжелой аварии. McLaren, в котором находились два человека, врезался в дерево, после чего автомобиль разорвало на две части и охватило огнем. Оба человека в машине погибли.
Авария произошла вскоре после полуночи 13 сентября в городе Ирвайн. Около 00:18 полиция и пожарные получили сообщение о горящем автомобиле. Когда пожар удалось потушить, внутри разбитого McLaren обнаружили тела двух человек.
По предварительным данным полиции, McLaren 2019 года остановился на красный сигнал светофора. Когда загорелся зеленый, автомобиль начал двигаться на высокой скорости. В какой-то момент водитель потерял управление, машина вылетела на бордюр и врезалась в дерево. От силы удара автомобиль разорвало на две части, после чего он загорелся.
Один из очевидцев рассказал ABC7, что собирался ложиться спать, когда услышал сначала резкий звук, а затем сильный удар. Выйдя на улицу вместе с друзьями, он увидел огромный пожар. По его словам, от машины практически ничего не осталось.
Одним из погибших оказался 27-летний Джеймс Вер. Личность второго погибшего официально на момент публикации не раскрывалась.
Вер вместе со своим отцом Саймоном развивал South OC Cars & Coffee - автомобильное сообщество, которое проводит еженедельные встречи в Сан-Клементе. Организаторы называют их крупнейшим еженедельным автомобильным шоу в мире. На мероприятия приезжают от 1000 до 3000 машин - от классических и спортивных автомобилей до суперкаров и гиперкаров.
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После гибели Вера его семья опубликовала обращение, попросив дать близким время пережить потерю.
"Сегодня утром, вскоре после полуночи, мы потеряли нашего любимого сына и брата Джеймса в автомобильной аварии", - говорится в сообщении семьи.
Близкие также призвали людей чаще говорить родным, насколько они дороги и любимы.
Мать Джеймса Сара опубликовала фотографии сына разных лет и написала, что помнит его первые шаги, первое слово и детский смех. "Спасибо за все годы, когда нам было дано знать и любить тебя", - написала она.
Полиция продолжает расследовать обстоятельства аварии.