Узулниекс за день потерял то, что строил годами; новый министр благосостояния пока назначен не будет

На вопрос, насколько его беспокоит случай с Узулниексом перед выборами в октябре, Краузе ответил, что его беспокоит не влияние на результаты выборов, а человеческая сторона, потому что такого не должно происходить. "Это показывает, что общество, в том числе те, кто рядом, не должны быть терпимы к подобным случаям", - сказал Краузе, добавив, что так же считает и СЗК.