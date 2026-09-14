Узулниекс за день потерял то, что строил годами; новый министр благосостояния пока назначен не будет
Союз зеленых и крестьян (СЗК) не планирует выдвигать нового кандидата на пост министра благосостояния вместо Рейниса Узулниекса, заявил журналистам в понедельник после заседания правления СЗК председатель правления партии, депутат Сейма Арманд Краузе.
По его мнению, это правильное решение, потому что у министра земледелия Улдиса Аугулиса (СЗК), которому премьер-министр поручил исполнять обязанности министра благосостояния, уже есть опыт работы на этом посту.
Краузе напомнил, что правление СЗК еще в воскресенье решило отозвать Узулниекса с поста министра. Также он сообщил, что Узулниекс больше не является членом входящего в СЗК Крестьянского союза Латвии. В партии не было широких дискуссий по этому вопросу, и она получила заявление Узулниекса о том, что он приостанавливает свою деятельность в партии.
В то же время, по словам Краузе, Узулниекс остается в списке кандидатов СЗК на выборах в Сейм. "Юридически невозможно сейчас исключить его из списка. Пусть избиратели решают, поддерживать ли его", - сказал руководитель партии.
Он отметил, что в СЗК не обсуждался вопрос, что произойдет, если Узулниекс будет избран. "Избиратель определит, будет он избран или нет, и тогда, соответственно, нужно будет это решать после 3 октября", - сказал Краузе.
На вопрос, насколько его беспокоит случай с Узулниексом перед выборами в октябре, Краузе ответил, что его беспокоит не влияние на результаты выборов, а человеческая сторона, потому что такого не должно происходить. "Это показывает, что общество, в том числе те, кто рядом, не должны быть терпимы к подобным случаям", - сказал Краузе, добавив, что так же считает и СЗК.
Краузе сообщил, что сегодня связался с Узулниексом, который подтвердил, что выступит с публичным заявлением. Председатель правления СЗК выразил глубокое сожаление в связи со случившимся.
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По его словам, это урок для всех: за один день человек может потерять то, что строил годами, в частности, карьеру, создать проблемы для семьи и друзей.
Как сообщалось, в субботу Узулниекс был задержан за рулем в состоянии алкогольного опьянения 3,09 промилле. В воскресенье СЗК отозвал Узулниекса с поста министра.